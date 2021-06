Går all-in: Satser alt på ungarsk 'tågehorn'

Ekstra Bladets amatør-better, Maya Westander, kører med klatten. For tredje dag i træk øger hun sin føring over spileksperterne Steffen Dam fra Monetos og Benjamin Leander fra SpilXperten.

Maya har forud for dagens kampe mere end 220 kroners forspring til de to konkurrenter og ligger dermed lunt i svinget i kampen om at vinde flest mulige penge på EM-bets i Ekstra Bladets bettingmagasin ’1000 på spil'.

Det har fået Steffen og Benjamin til at trække i kamptrøjen. For første gang i bettingmagasinets levetid går de to all-in og lægger den maksimale indsats – 100 kr. – hver på et enkelt bet.

Steffen Dam satser på at reducere sit efterslæb med en sejr til Frankrig over Portugal. Imens Benjamin sætter sin lid til, at det ungarske ’tågehorn’ Attila Fiola får et kort i kampen mod Tyskland.

- 'Han er én stor omvandrende advarsel. Han har fået ni gule kort i sine seneste 16 landskampe. Han laver fire frispark i kampen mod Frankrig, hvor det er helt ufatteligt, at han ikke får et gult kort på nogen af dem.'

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.