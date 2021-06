Går i flæsket på DBU: - Bøllemetoder

Fredag fortalte DBU's kommercielle direktør, Ronnie Hansen, hvordan han har været nødt til at tage kontakt til adskillige danske firmaer, som ifølge DBU krænker unionens rettigheder i forbindelse med den forestående EM-slutrunde.

Et af de firmaer er elektronikgiganten Power, som blandt andet bruger Dannebrog og ordet 'fodboldfest' i en reklamekampagne.

Henvendelsen fra DBU får nu Power til at gå til modangreb.

- Vi finder os ikke i trusler fra DBU, lyder det fra Powers administrerende direktør, Jesper Boysen i en pressemeddelse, der fortsætter.

- Selvfølgelig skal DBU beskytte sit og landsholdets brand, som er meget stærkt og mange penge værd. Det skal POWER og alle andre virksomheder respektere. Men har DBU patent på Dannebrog? Eller ordet ”fodboldfest”? Jeg synes helt ærligt, at DBU skyder med spredehagl og bruger bøllemetoder, og det mener jeg ikke er DBU værdigt som organisation, lyder det fra Jesper Boysen.

- Vi finder os ikke i trusler fra DBU, siger Power-direktør Jesper Boysen. Foto: Jonas Olufson

Parasitmarkedsføring

DBU's kommercielle direktør, Ronnie Hansen, har sendt en udtalelse til Ekstra Bladet, men det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer.

I udtalelsen gør han klart, at de hos DBU tager sagen med ro.

- Det at bruge landsholdet til at sælge produkter eller markedsføre sin virksomhed, er en rettighed der alene er forbeholdt de virksomheder, der investerer i fodbold året rundt, og den vej reelt støtter op om fodbolden før, under og efter EM, skriver Ronnie Hansen i udtalelsen.

Han afviser også at DBU skulle have patent på Dannebrog eller ordet fodboldfest.

- At fejre landsholdet er en ret alle danskere har - DBU ejer hverken dannebrog eller begejstring! Men Power har i en stor reklamekampagne løbende brugt referencer til det danske landshold, fodboldspillere i røde trøjer og hvide bukser og lignende - og koblet det til konkurrencer om billetter til EM. Det er parasitmarkedsføring, hvor man som virksomhed snylter på landsholdet.

Ordet 'fodboldfest' udgør en del af striden mellem Power og DBU. Foto: Kenneth Meyer

Rødlig farve og fodboldfest

Konkret handler twisten mellem Power og DBU om, at Power i første omgang - mod reglerne - udloddede billetter til kampen mod Finland 12. juni.

Elektronikfirmaet havde fået billetterne af Gorenje, som er officiel sponsor for EURO 2020 og troede fejlagtigt, at de måtte udlodde billetterne i en konkurrence.

Efterfølgende rettede DBU også henvendelse til Power angående virksomhedens sociale medier, som ifølge DBU indeholdt flag og farver, som direkte kunne associeres til DBU, landsholdet og EM-slutrunden.

Trods endnu en rettelse mener DBU dog fortsat, at brugen af en rødlig trøje og ordet 'fodboldfest' er en krænkelse af DBU's rettigheder.

Men den holder ikke i retten, mener Powers advokater, og derfor går direktøren nu til modangreb.

- For mig at se er DBU’s kommercielle direktør på en regulær slingrekurs. Han skifter imellem invitationer til en omgang stadionpølser med fadøl og til trusler om retssager, som – når vores advokat vurderer dem – ikke lader til at have juridisk dækning, siger Jesper Boysen.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem DBU og Power, hvoraf det tydeligt fremgår, at DBU - i modsætning til Powers opfattelse - mener, at de har juraen på deres side. Det samme fremgår af den udtalelse, Ronnie Hansen har sendt til Ekstra Bladet.

Skal du slå vennerne i EM-manager? Her er ekspertens røverkøb i Danmarks gruppe - og hans bud på den største joker i hele slutrunden.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (Ekstra Bladet+)