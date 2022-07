Går stik imod Touren: - Der er ingen regler

I modsætning til Tour de France, hvor rytterne blev smidt hjem for et godt ord, hvis de dumpede en af de obligatoriske coronatests før starten i København, så ser UEFA noget mildere på virussen forud for EM-slutrunden i England.

Der er ganske enkelt ikke regler for, at de danske spillere skal fremvise en negativ test for at spille åbningskampen mod Tyskland fredag.

- Der er ingen regler om, at vi skal testes. Hvis nogen får det dårligt, kan det være, de bliver testet. Men ellers fokuserer vi på fodbold og lader være at have corona til at fylde for meget.

- Men kan man så ikke forestille sig, at man holder det for sig selv, hvis man har symptomer for at undgå at ryge ud af truppen?

- Det handler om, hvor dårligt man har det. Og hvis jeg er syg, så kan jeg jo ikke spille, forklarede Pernille Harder forud for tirsdagens træning i London, hvor de gode gamle mundbind også var et særsyn.

Landstræner Lars Søndergaard bekymrer sig da heller ikke alverden om virussen.

Endnu.

- Det kan jo hurtigt komme. Vi er jo ikke isolerede, men det vigtigste er, at vi forholder os nogenlunde frit og har respekt for det. Det der med at være låst og lukket inde med masker, det er mentalt hårdt. Så langt er vi heldigvis ikke kommet, og vi har været forskånet for det. Jeg håber, det bliver ved, siger han.

Ifølge UEFA's regler kan Danmark i teorien skifte en coronaramt spiller ud indtil åbningskampen fredag. Men så kan vedkommende ikke komme tilbage i truppen.