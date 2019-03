Gavmilde danske stjerner sender døvelandshold til EM

I tirsdags var det Mathias Zanka Jørgensen, der seks minutter før tid satte det danske landshold i gang med sin scoring til 1-3 i kampen mod Schweiz, der endte 3-3 og altså med et stort dansk comeback.

Og torsdag var Mathias Jørgensen igen på pletten - denne gang med 10.000 kroner til det danske døvelandshold, og det har sat gang i en strøm af donationer til holdet, der stod og manglede 70.000 kroner for at komme til sommerens EM-slutrunde i Grækenland.

Huddersfield-danskeren Mathias Zanka Jørgensen har over for tipsbladet.dk bekræftet, at han har doneret 10.000 kroner til det danske døvelandshold, og det er nok også meget sandsynligt, at den Yussuf Poulsen, der som Zanka har doneret 10.000 kroner, er den Yussuf Poulsen, der spiller på det danske landshold.

Tipsbladet.dk har dog ikke fået denne del endeligt bekræftet, men landsholdsspilleren har på sin Twitter-konto retweetet tipsbladet.dk's historie om døvelandsholdet fra i tirsdags.

De 70.000 kroner, der var målet med indsamlingen, har døvelandsholdet nu hentet.

- Det er fuldstændig vildt, det her. Det, at nogle A-landsholdsspillere har kigget i vores retning, er imponerende. Jeg får næsten gåsehud ved at tænke på det. Ikke nok med, at Zanka sparkede Danmark i gang senest, nu sparkede han også os videre. Det er en kæmpe gestus, og det vidner om en mand med overskud, siger Rasmus Munk, der er målmandstræner for det danske døvelandshold, til tipsbladet.dk.

Mathias Zanka Jørgensen reducerede til 3-1 for Danmark imod Schweiz. Foto: Lars Poulsen/Polhus

Det er dog ikke kun de to A-landsholdsspillere, der har hjulpet Rasmus Munks mandskab til Grækenland. Det er også en masse mennesker, der ikke har tilknytning til det danske landshold. Det kan man se af donationerne, der kommer fra mange forskellige mennesker.

- Det overgår vores vildeste fantasi, at der er så mange mennesker, der vælger at støtte os, siger målmandstræneren.

Og pengene falder på et tørt sted.

- Det er nogle unge mennesker, der spiller på døvelandsholdet, og de er i forvejen udfordret, fordi der er egenbetaling på alt det, vi laver på døvelandsholdet. Vi er ikke en rig forening. Døveidræt er specielt, fordi det ikke regnet som et specielt handikap, og vi kan eksempelvis ikke komme til de paralympiske lege. Derfor falder støttekronerne anderledes, og der er egenbetaling, som er dyrt for de unge mennesker, siger Rasmus Munk.

Med støtten i hus håber og tror Rasmus Munk på, at holdet bliver boostet af, at så mange mennesker har vist støtte til holdet.

- Det giver et kæmpe boost. Når der bliver sat fokus på holdet, mander folk sig lidt op, og vi vil gå efter et godt resultat. Forhåbentlig kan vi gøre folk glade og stolte, og vi har en reel chance for at blive blandt de otte bedste til EM og dermed kvalificere os til VM. Det kræver, at vi går videre fra puljen, så det er et mål for os, siger Rasmus Munk.

Det danske døvelandshold møder Irland, Ungarn og Tyrkiet ved sommerens EM i Grækenland.

