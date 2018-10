Genforenet med Hareide: Han er blevet en voksen dreng

- Pierre Emile har lært at optræde for holdet og ikke kun for sig selv, siger Åge Hareide om midtbanespilleren

Han debuterede i en alder af 19 år for mere end fire år siden. Siden blev han set som fremtidens håb i rødt og hvidt. Den vilde, fandenivoldske midtbanespiller, der var gået i den hårde skole i mægtige Bayern München.

Det tegnede også lovende for den talentfulde midtbanespiller. Han gik lige i fodbolddanskernes hjerter, da han for åben fladskærm viste følelser: Han stod og græd, da Danmark i juni 2015 havde besejret Serbien i Parken.

Men så kom nedsmeltningen et halvt år efter Åge Hareide var blevet landstræner.

Pierre Emile Højbjerg blev flået ud efter en times spil i 0-1 blamagen mod Montenegro 11. oktober 2016, fordi Åge Hareide mente, han mere spillede for sig selv end for kollektivet.

Når Danmark spiller mod Irland er det næsten altså næsten toårs dagen for Pierre Emile Højbjergs seneste landskamp.

Åge Hareide i dialog med Riza Durmisi, der stadig er uden for landsholdstruppen, samt Pierre Emile Højbjerg. Han er tilbage i landsholdsvarmen for første gang i to år. Foto: Lars Poulsen

Det handler kun om holdet

Nu er Southampton-spilleren tilbage i landsholdsvarmen i en helt anden udgave end det vi så for et par år siden.

- Pierre Emile er blevet en voksen dreng, siger Åge Hareide med et skævt smil.

Han uddyber:

- Allerede da vi havde ham inde omkring truppen før VM, kunne jeg se han er vokset både på og udenfor banen.

- Pierre Emile skulle lære at optræde for holdet – ikke for sig selv. Der kan altid opstå kontroverser mellem en træner og spiller. Men hvis man lærer at indrette sig og ændrer sig, så løser tingene sig.

- Vi bygger et landshold for holdets skyld, ikke for min eller andres skyld, forklarer Åge Hareide, der glæder sig over det han har set fra Southampton-spilleren de seneste måneder.

- Tiden i Southampton har været lidt turbulent, men nu har han bidt sig fast. Han har tillagt flere dimensioner til sit spil. Jeg synes, han har været inde i en positiv udvikling gennem en længere periode.

- Jeg fornemmer virkelig han gerne vil spille på landsholdet, han har også givet udtryk for, han vil revanchere sig, forklarer landstræneren, der ser den 23-årige midtbanespiller som felt til felt spiller. Altså hverken i en defensiv rolle eller som den direkte afløser for Christian Eriksen.

Christian Eriksen scorede begge mål, da Danmark besejrede Wales i det første opgør i Nations League. Nu tyder alt på, at Danmark må undvære ham mod Irland næste lørdag. Foto: Lars Poulsen.

Stor usikkerhed om Eriksen

Da Åge Hareide udtog sin trup på 22 spillere onsdag i Brøndby var Danmarks største stjerne, Christian Eriksen, ikke at finde blandt de udvalgte.

Spurs-profilen døjer med betændelse i en mavemuskel og spillede derfor heller ikke Champions League-opgøret mod Barcelona onsdag.

Åge Hareide er meget usikker på, om Christian Eriksen bliver klar til Nations League opgøret næste lørdag i Dublin.

- Min fornemmelse er, at det er tvivlsomt om Christian kommer med. Han er sjældent skadet og er altid meget glad, når kan spiller for landsholdet, forklarer Åge Hareide, der sagtens kan vente til næste torsdag med at afgøre, om Christian Eriksen skal rejse til Dublin og støde til landsholdstruppen. Ikke meget tyder lige nu på, han kommer til Herning i den kommende uge før afrejsen.

Landstræneren mener, at det er vigtigt, at spillertruppen kan præstere uden holdets største stjerne.

- Vi skal kunne levere på banen uden Christian. Han er vigtig for os, men vi må vise vi kan spille godt uden ham, pointerer han.

Hareide overvejer i øvrigt at hive Dortmund-talentet Jacob Bruun Larsen og Huddersfield-spilleren Philip Billing ind i landsholdstruppen, hvis U21-holdet fredag klarer kvalifikationen til EM-slutrunden via en sejr over Italien.

Åge Hareide udtager endnu en offensiv spiller senere på ugen. Hvis Viktor Fischer mirakuløst bliver klar, kommer han med. Ellers er Nicolai Jørgensen et godt alternativ.

