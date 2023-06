Genhyret efter seks måneder

Gregg Berhalter skal igen stå i spidsen for USA's herrelandshold i fodbold.

Fredag oplyser det amerikanske fodboldforbund, US Soccer, på sin hjemmeside, at Berhalter er blevet ansat som landstræner frem mod VM i 2026, der blandt andet afholdes i USA.

Berhalter forlod landstrænerposten, da hans kontrakt udløb ved årsskiftet. Det skete, samtidig med at han blev undersøgt i en sag om hustruvold.

Den udsprang af en offentlig konflikt mellem Gregg Berhalter og den tidligere amerikanske fodboldprofil - og Berhalters barndomsven - Claudio Reyna.

Efter VM-slutrunden kritiserede Berhalter indsatsen fra Claudio Reynas søn, 20-årige Giovanni Reyna, som nu spiller på det amerikanske landshold. Berhalter havde sågar overvejet at sende den unge spiller hjem, sagde han.

Claudio Reyna og hans kone svarede igen ved at informere US Soccer om, at Gregg Berhalter havde sparket sin kone uden for en bar for 31 år siden.

Annonce:

Inden det blev offentligt kendt, indrømmede Berhalter i en skriftlig udtalelse, at hændelsen havde fundet sted og hævdede i den forbindelse, at 'nogen' forsøgte at få ham fyret som landstræner ved at lække det til US Soccer.

Efter Berhalters kontraktudløb ved nytår ansatte US Soccer et konsulentfirma, der skulle hjælpe forbundet med at finde en ny landstræner. Det blev så altså den samme mand, man lige havde sagt farvel til.

- Jeg er taknemmelig for muligheden for at bygge videre på vores præstation ved VM og bidrage til denne spændende tid for fodbold i vores land, siger Berhalter på US Soccers hjemmeside.

USA røg ved VM i november og december ud i ottendedelsfinalen efter et nederlag på 1-3 til Holland.

Gregg Berhalter overtog første gang roret på det amerikanske landshold i 2018. Som aktiv nåede han selv at spille 44 landskampe for USA. Fra 2011 til 2013 var Berhalter træner i svenske Hammarby.

Fra 2013 til 2018 stod han i spidsen for amerikanske Columbus Crew i MLS.