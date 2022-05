Genindfører skrottet regel

Den såkaldte sportsliste bliver genoplivet.

Det betyder, at landsdækkende tv-kanaler kommer til at få førsteret til at sikre sig rettighederne til en række store sportsbegivenheder.

Det er en del af den medieaftale, som syv partier lørdag er blevet enige om.

Det fremgår ikke af aftalen, hvilke sportsbegivenheder der kommer på listen, men blot at en liste skal indføres.

Sportslisten blev afskaffet i 2018, fordi man mente, at den ikke levede op til sit formål. Men kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtalte sidste år, at hun ville have den genindført.

- Jeg mener, at fodboldlandskampe og andre store sportsbegivenheder af national interesse bør kunne ses af størstedelen af befolkningen, da de bidrager væsentligt til fællesskabet i samfundet, sagde ministeren i oktober.

Indtil udgangen af 2018 havde man en sportsliste, der rummede OL, fodboldslutrunder og håndboldslutrunder.

Disse skulle tilbydes DR og TV 2 til markedspris. Ifølge den daværende bekendtgørelse skulle de store sportsbegivenheder sendes på kanaler, som kunne modtages af 90 procent af alle danske husstande.

Hvordan en ny bekendtgørelse præcist kommer til udforme sig, er der endnu ikke klarhed over.

Rettighederne til at transmittere fra det danske fodboldlandsholds kampe har i de seneste år ligget hos Discovery, men er nu vendt tilbage til TV 2, som også tidligere har haft rettighederne.

Discovery har også en del af rettighederne til OL. Ane Halsboe-Jørgensen ytrede sidste år ærgrelse over, at kun halvdelen af OL-udsendelserne fra legene i Tokyo kunne ses på store landsdækkende kanaler.