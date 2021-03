Gigant-test før EM

Danmark møder Tyskland på udebane, før turen går hjem igen for at spille sidste test mod Bosnien-Hercegovina. Dernæst venter EM-gruppekampene i Parken.

Testkampen mod de trefoldige europamestre spilles 2. juni.

- Vi drømmer alle om store resultater til EM til sommer og for at skabe det, skal vi kunne spille lige op med de største hold i Europa, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Derfor er vi glade for at få en testkamp mod et af verdens bedste landshold. Vi glæder os til at prøve kræfter med et stærkt tysk mandskab, der har mange dygtige spillere, og som over mange år har vist stor kvalitet. Det bliver en rigtig god test for vores spillere og hold.

Danmarks EM-kampe spilles således: 13. juni mod Finland, 17. juni mod Belgien og 21. juni mod Rusland.

Tyskerne ventes at gå i den forberende træningslejer 25. maj og har udover kampen mod Danmark også linet en kamp op mod Letland 7. juni.

