Giganter afvist: EM ramt af nyt regnbue-kaos

Regnbuefarver har været et af de helt store temaer under den igangværende EM-slutrunde - og det er ikke slut endnu.

Fredag fortæller en af turneringens sponsorer, den tyske bilproducent Volkswagen, at man af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er blevet bedt om at droppe regnbuefarver i Aserbajdsjan og Rusland.

Volkswagen og andre sponsorer har til kampe i andre lande flankeret sine reklamebannere med regnbuefarver, som er et symbol på LGBTQ+-rettigheder.

- På grund af UEFA's bekymring om de juridiske rammer for arenaer i Rusland og Aserbajdsjan har forbundet informeret os, at det ikke er muligt med regnbuefarvede reklamer i Sankt Petersborg og Baku, skriver Volkswagen i en meddelelse til AFP.

En talsmand fra UEFA fortæller AFP, at man bakker op om budskaber, som indeholder tolerance og respekt, men at man beder sponsorerne om at leve op til lokal lovgivning.

- Og det har ikke været tilfældet i Baku og Sankt Petersborg, lyder det fra Uefa-talsmanden.

Volkswagen oplyser, at man er ærgerlig over UEFA's tilgang. Bilfabrikanten har dog lov til at reklamere med regnbuefarver i andre lande i den resterende del af EM.

Tidligere har UEFA været under beskydning, fordi forbundet afviste en anmodning fra myndighederne i München, som gerne ville lyse Allianz Arena op i regnbuefarver til kampen mellem Tyskland og Ungarn.

UEFA begrundede afvisningen med, at anmodningen var politisk, fordi det var en reaktion på en ny ungarsk lov, der forbyder indhold i eksempelvis tv og skolebøger, som kan fremme homoseksualitet for unge under 18 år.

Derefter skyllede en bølge af solidaritet ind over Tyskland. Mange klubber bakkede op om myndighederne i München ved at lyse deres egne stadioner op i regnbuefarver.

