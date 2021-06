Giganterne overtrumfer alle

Champions League-finalisterne ligger øverst på listen over klubber, der har flest spillere udtaget til sommerens EM

En opgørelse over, hvilke klubber der har flest spillere i truppen, som skal spille til det kommende EM, viser, nok ikke overraskende, at det er de to finalister i den netop afsluttede Champions League-turnering.

Hele 15 spillere har Manchester City og Champions League-vinderne Chelsea med hver, hvor spillerne også er profiler på deres landshold. Chelsea har danske Andreas Christensen blandt de 15 spillere.

Lige i hælene på de to klubber følger det tyske storhold Bayern München, som har 14 spillere med. Over halvdelen af de tyske mestres udtagne spillere er på det tyske landshold.

Bemærkelsesværdigt har Dynamo Kiev fra Ukraine 11 spillere, der skal til sommerens slutrunde. De skal alle spille for det ukrainske landshold, med undtagelse af forsvarsspilleren Tomasz Kedziora, der er fra Polen.

Få Superliga-spillere skal med til EM

Selvom Superligaen ikke ligger i toppen på UEFAs rangliste over ligaer i Europa, så er der dog udtaget nogle spillere til sommerens EM, hvor landstrænerne ekstraordinært kan udtage 26 spillere i stedet for blot 23 som vanligt.



F.C. København har fem spillere med, hvor Jonas Wind, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nicolai Boilesen skal repræsentere Danmark, imens Pierre Bengtsson, der seneste sæson var udlejet til Vejle, skal spille for Sverige, ligesom målmand Karl-Johan Johnsson.

Jonas Wind kan meget vel være i Kasper Hjulmands startopstilling til kampen mod Finland. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Sølvvinderne fra FC Midtjylland har to spillere udtaget til EM, henholdsvis Jonas Lössl for Danmark og Jens Cajuste for Sverige.

Derudover har Esbjerg, der ligger i den næstbedste række, to spillere, der er udtaget til Finlands landshold, Joni Kauko og Pyry Soiri.

EM sparkes i gang på fredag i Rom med åbningskampen Tyrkiet-Italien.