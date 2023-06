Gigantisk nedtur: Norge smider det hele til sidst

Norge har ikke været til en slutrunde siden 2000.

Det kommer de måske heller ikke i 2024, for Ståle Solbakkens tropper har netop tabt en særdeles vigtig EM-kvalifikationskamp til Skotland efter to meget sene skotske scoringer.

Norge kom ellers planmæssigt foran ved målmaskinen Erling Haaland, der scorede på straffespark efter en times spil. 6 minutter før tid blev Manchester City-bomberen pillet ud, men det skulle Ståle Solbakken nok ikke have gjort.

Efter 87 og 89 minutter scorede Skotland således to gange og vendte det hele på hovedet i Oslo, hvor tilskuerne på Ullevall Stadion så lamslået til.

Først prikkede Lyndon Dykes bolden i kassen efter et stort koks i det norske forsvar, og kort efter fuldendte Kenny McLean den norske nedtur med en følt afslutning efter et flot skotsk angreb.

Lyndon Dykes scorede til 1-1. Foto: FREDRIK VARFJELL/Ritzau Scanpix

Foto: FREDRIK VARFJELL/Ritzau Scanpix

Resultatet betyder, at Norge blot har et point efter tre kampe i EM-kvalifikationen.

Skotland har derimod ni point for tre kampe, mens Spanien har tre point for to kampe på andenpladsen. I marts skuffede Norge ved først at tabe 0-3 til Spanien for derefter at spille 1-1 i Georgien.

Ud over Skotland, Spanien, Norge og Georgien er Cypern også en del af gruppe A. Derfor var det på forhånd ventet, at Norge og Skotland skulle udkæmpe kampen om andenpladsen - med Norge som favorit.

De to bedste i kvalifikationsgruppen går direkte til EM i Tyskland næste sommer, mens der også er en omvej for tre lande i Nations League. Det kan blive nødvendigt for Norge, hvis de vil til den første slutrunde i 24 år.