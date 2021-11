Gigantisk skuffelse for Italien

Italiens europamestre skuffede fælt, da holdet mandag spillede 0-0 ude mod Nordirland. Da Schweiz samtidig slog Bulgarien 4-0, er det schweizerne, som er direkte til VM fra kvalifikationsgruppe C.

De to hold stod begge på 15 point forud for mandagens kampe, men Italien havde en målscore, der var to mål bedre end schweizernes.

Derfor havde europamestrene den direkte VM-billet i hånden inden sidste spillerunde, men det skulle vise sig ikke at være tilstrækkeligt.

Italienerne havde som forventet bolden langt størstedelen af tiden på Windsor Park i Belfast, men Roberto Mancinis udvalgte havde store problemer med at gennemtrænge den nordirske forsvarsmur.

Jorginho og holdkammeraterne fandt ikke vejen til nettet og måtte nøjes med uafgjort. Foto: Paul Faith/AFP.

Den var da også i både antal, højde og drøjde af en vis størrelse, men det største problemer for de gæstende favoritter var langsom boldomgang.

En første halvleg uden de helt store chancer endte uden scoringer, og få minutter efter pausen var Nordirland tæt på at komme i front.

Samtidig bragte Noah Okafor Schweiz foran hjemme mod Bulgarien. Dermed tippede VM-vægtskålen til schweizisk side, og presset på Italien steg.

Da Schweiz også kom på både 2-0 og 3-0, begyndte det at se svært ud for italienerne, da Schweiz i tilfælde af identisk målscore ville være bedst indbyrdes på reglen om udebanemål.

Europamestrene skal nu ud i playoff for at sikre VM-deltagelsen. Foto: Clodagh Kilcoyne /Reuters

Derfor skulle Italien pludselig ikke bare vinde kampen, men vinde den med to mål, hvis ikke der skete yderligere i Schweiz.

Italienerne var hamrende ineffektive gennem hele kampen, og de hårdt kæmpende nordirere var faktisk tættere på at snuppe sejren til sidst.

Det endte i en kæmpe skuffelse for støvlelandet, som nu skal ud i playoffkampe til marts for at forsøge at spille sig til VM.