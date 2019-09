Gigantisk udesejr: Største siden 1913

Danmark fik den ventede sejr i en kamp, hvor Eriksen viste klassen, men der blev dog også rejst et par spørgsmål – Kjær virkede rusten, og Wass sløsede

GIBRALTAR (Ekstra Bladet): 6-0 og tilbage til virkeligheden.

Mellem klippe og landingsbane blev det Christian Eriksens aften - igen.

På det lille Victoria Stadium blev det Christian Eriksens legestue mod statisterne fra Gibraltar. 6-0 sejren til Danmark var ikke et mål for stort.

Det var samtidig den største udebanesejr for et dansk landshold siden 1913, hvor Danmark vandt 10-0 ude over Sverige.

Hyggelig træningsaften

Det blev aldrig en kamp. I langt højere grad en hyggelig træningsaften for danskerne overfor en modstander, der måske gerne ville, men slet ikke havde evnerne. Gibraltar tabte godt nok kun 0-1 mod Irland på hjemmebane, men mod Danmark var de chanceløse.

De blev kørt rundt på røv og albuer.

De danske drenge fejrer ét af mange mål. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen scorede to gange på straffespark, lagde op til endnu ét mål, som Robert Skov satte i mål på et af de sjældne hovedstød. Derudover scorede Christian Gytkjær to gange efter pausen, mens Thomas Delaney også kom på tavlen med en fornem flugter.

Christian Eriksen har flere gange de seneste uger bevist, han slet ikke har været påvirket af spekulationerne om fremtiden. Nu er transfervinduet lukket og han kender sin fremtid til nytår. Det giver ro og en tid, hvor han ikke skal forholde sig til alt mulig andet end hvad der foregår på banen.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet:

Billedgalleri 1 af 10 Foto: Lars Poulsen 2 af 10 Foto: Lars Poulsen 3 af 10 Foto: Lars Poulsen 4 af 10 Foto: Lars Poulsen 5 af 10 Foto: Lars Poulsen 6 af 10 Foto: Lars Poulsen 7 af 10 Foto: Lars Poulsen 8 af 10 Foto: Lars Poulsen 9 af 10 Foto: Lars Poulsen 10 af 10 Foto: Lars Poulsen

Det var kun verdens nummer 198, men alligevel kunne Christian Eriksen sætte sig op til at levere varen.

29 mål i 90 landskampe fortæller alt om den betydning Christian Eriksen har fået for Danmark i snart ti år på landsholdet. Han er blevet profilen, Danmark ikke kan klare sig uden.

Tøffe på banen

Victoria Stadium i Gibraltar er et af de mest besynderlige stadions i Europa. Den store Gibraltar-klippe, der er 426 meter over havets overflade, kiggede hjemmeholdets spillere op mod under nationalmelodien.

I den modsatte ende lettede Easy-Jet maskinen et kvarter inde i opgøret. Og her havde en advarsel været på sin plads: Af banen – der kommer fly. Flyet lettede lige bag Kasper Schmeichels mål.

Nok at smile af i Gibraltar. Foto: Lars Poulsen

De 750 danske fans hyggede sig i den lune efterårsvarme på den billige langside af det lille intime stadion, hvor der blot er 2200 pladser.

Da Danmark var kommet på 6-0 lød det fra danskerne: Vi vil ha’ Tøffe på banen.

Plæneklipperen, Stig Tøfting, var blandt de danske tilskuere til legestuen mod Gibraltar, men han kom heldigvis aldrig på banen.

Uskarp kaptajn

Midt i glæden over storsejren var der også et par spørgsmålstegn. Simon Kjær fik sæsonens første kamp, og kaptajnen virkede en anelse kamprusten. Han lignede i hvert fald ikke den spiller, der normalt er skarp i duellerne og påpasselig i defensiven.

Nu blev han sjældent udfordret, men han lavede en meget kort tilbagelægning til Kasper Schmeichel. Den kunne godt have kostet. Han fik også en advarsel, da han lavede et unødvendigt frispark før pausen.

Gytkjær fik også gang i målscoringen. Foto: Lars Poulsen

Siden blev han skiftet ud efter en times spil. Simon Kjær spiller også søndag, men her kan han og det danske forsvar komme under lidt større pres mod Georgien.

Daniel Wass fik chancen på højrebacken, men han leverede langtfra en overbevisende indsats, der giver tro på ham som fremtidens mand på den position. Han har ellers gjort det fornuftigt i Valencia på den position, men der var alt for mange sjuskefejl overfor en offensivt svag modstander. Henrik Dalsgaard kom tættere på spilletid søndag ved at sidde på bænken.

Christian Gytkjær fik vist, han er den farlige boksangriber. Han fik scoret to mål efter pausen, men han var ikke meget med i spillet ude på banen.

Landsholdet rejser fredag til Tbilisi i Georgien, hvor de ankommer med en privat chartret maskine ved 22-tiden fredag aften. Søndag møder de Georgien i en kamp, hvor landstræner Åge Hareide heller ikke vil være til stede.

Se også: Studiet flækker af grin

Se også: Hamilton raser: Stop det, Danmark

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening