Gik amok efter VM-fiasko

Nigeria har med undtagelse af slutrunden i Tyskland i 2006 været fast inventar ved VM siden 1994, men Qatar-udgaven til vinter bliver uden superørnene.

Tirsdag spillede de 1-1 og blev sendt ud af Ghana på reglen om udebanemål, fordi første opgør i Ghana endte 0-0.

Og det var mere, end fansene kunne acceptere hjemme i Abuja.

Som det fremgår af videoen øverst i artiklen - og af nedenstående billede, så var der kaos på Abiola Stadion efter kampen, hvor adskillige tilskuere løb på banen i stedet for at blive på tilskuerpladserne.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nigerias fans invaderede banen efter kampen. Foto: Sunday Alamba/Ritzau Scanpix

Det fremgår af tv-billeder, at fansene jagtede de ghanesiske spillere, der tog flugten til omklædningsrummene.

Ligesom de også smadrede ting, de kunne komme i nærheden af nede omkring banen - og at politiet måtte gøre brug af slagvåben og tåregas for at få styr på urolighederne.

Ifølge ESPN var der 60.000 tilskuere på lægterne, og flere havde inden optøjerne allerede sendt kasteskyts efter gæsternes fans.

Mens det er 16 år siden, Nigeria sidst kiksede kvalifikationen til en VM-slutrunde, er Ghana tilbage efter fravær ved slutrunden i Rusland. Ghaneserne var med i både 2006, 2010 og 2014.

Ud over Ghana er Marokko, Senegal, Tunesien og Cameroun klar til VM i Qatar via den afrikanske kvalifikation.