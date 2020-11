Gik modsat Danmark: - Idiotisk og latterligt

Superstjernens far kommer med voldsom kritik af den norske beslutning om at aflyse onsdagens landskamp

I Danmark blev onsdagens landskamp mod Sverige gennemført, selvom Danmark havde intet mindre end 20 coronaafbud - dels på grund af mink-situationen og dels på grund af et direkte smittetilfælde hos Robert Skov og en behandler.

Men i Norge blev den tilsvarende landskamp mod Israel aflyst få timer før kickoff, fordi gæsternes Mu’nas Dabbur, der i øvrigt er holdkammerat med Skov i Hoffenheim, havde afleveret en positiv test, og den aflysning møder nu stor kritik.

Ikke mindst fra superstjernen Erling Haalands far - den tidligere landsholdsspiller Alf-Inge Håland.

- At landskampen blev aflyst, når Israel til og med var i landet, det er uforståeligt, skriver han til VG.

Det var de norske sundhedsmyndigheder fra Helsedirektoratet, der på det kraftigste anbefalede at aflyse kampen på grund af smitterisikoen, og det valgte det norske fodboldforbund at følge.

- NFF burde ikke have givet efter. At Norge skal sætte sig på den høje hest og tro, at de er så meget bedre end alle andre lande er for mig ikke bare idiotisk, men også totalt latterligt.

Corona driller i Norge. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/Ritzau Scanpix

Håland langer særligt ud efter direktøren for Helsedirektoratet Bjørn Guldvog samt Leif Welhaven, der er klummeskribent hos VG og har skrevet positivt om beslutningen.

- De argumenterer med så mange faktafejl og følelser, der ikke er en avis og et direktorat værdigt, tordner Håland.

Helsedirektoratet ønsker ikke at besvare kritikken, mens VG-kommentatoren gerne svarer igen.

- Vi befinder os i en global sundhedskrise, og desværre er der kræfter i fodbolden, der har svært ved at forstå, at deres særbehov ikke nødvendigvis er de vigtigste lige nu. Hålands tirade fremstår perspektivløs og snævertsynet, siger han.

VG-kommentatoren har tidligere skrevet om det pinlige i, at kampen blev aflyst af Helsedirektoratet og ikke af det norske fodboldforbund selv, og han havde også gerne set den dansk-svensk kamp aflyst.

- Kampen mellem Danmark og Sverige er det ultimative eksempel på, hvor parodisk det er, at meningsløse kampe død og pine skal gennemføres midt i en pandemi, skrev han blandt andet.

Danmark-Sverige blev spillet...i modsætning til Norge-Israel. Foto: Lars Poulsen

Corona splitter mere end den samler i Norge. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/Ritzau Scanpix

Alf-Inge Håland peger på, at hans søn har været isoleret siden marts med tre ugentlige tests i Dortmund, og derfor køber han ikke, at smittesituationen i spillernes hjemlande var en risiko.

Der har været snak om, om Israel ville lægge sag an mod Norge på grund af den aflyste kamp. Det sker ikke, men alligevel undrer israelernes kommunikationschef Shlomi Barzel sig over aflysningen, for det var længe bare meningen, at det blot var den smittede spiller, der skulle holdes ude.

- Ingen fortalte os om, at der var risiko for en aflyst kamp. Vi kom, fordi det norske forbund bekræftede, at kampen skulle spilles, og at det var i orden.

- UEFA-protokollerne er sat op til at sikre, at kampen gennemføres trygt. Der var ingen grund til at aflyse. Vi er ikke et helt hold med smitte, der vandrer rundt på norsk jord, siger Barzel til VG.

Norge spiller søndag mod Rumænien og onsdag mod Østrig i Nations League - begge kampe er på udebane.

