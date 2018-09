Giver ironisk 'Zanka' igen: Et tak havde været på sin plads

Skovshoved-spilleren Daniel Holm mener, at 'Zanka' om halvandet år, når EM-pladsen er sikret, bør takke virkarlandsholdet for at have stillet op til kampen i Slovakiet

Daniel Holm skal op at hænge på landsholdsvæggen i Skovshoved.

Ikke siden 1960 har skovserne haft en landsholdsspiller, men nu kommer Daniel Holm i fint selskab med blandt andre tidligere landstræner Kurt ’Nikkelaj’ og Atalanta-bomberen Poul ’Rassi’ Rasmussen, der i 1949 skrev historie ved at blive den første seriespiller på landsholdet.

I denne uge er der blevet føjet flere seriespillere til listen, og der er blevet sagt tillykke mange gange.

Daniel Holm fik også et tillykke fra Mathias ’Zanka’ Jørgensen på Twitter, da han på det sociale medie skrev om sin debut på A-landsholdet.

Tillykke — Mathias Zanka (@mzanka) 6. september 2018

- Jeg tænker, at det må stå for ’Zankas’ egen regning. Jeg er jo ikke dum og kan godt se, at det er ironisk ment.

- Men jeg håber, at han om halvandet år, når Danmark har kvalificeret sig til EM, retter sin lykønskning til en tak. Det ville være på sin plads, siger Daniel Holm til Ekstra Bladet.

Kaldt skruebrækker

Havde DBU ikke fået skrabet et hold sammen til testkampen i Slovakiet, var hammeren fra UEFA faldet.

I yderste konsekvens var Danmark blevet smidt ud af EM-kvalifikationen, men landsholdsvikarerne fra 2. division og serierne sørgede med deres indsats for, at det scenarium trods alt ikke kom i spil.

- Når røgen har lagt sig, tror jeg, at det går op for folk, hvad vi har sørget for. Jeg kan da også se, at Lasse Schöne siger, at han er glad for, at vi stillede op, siger Daniel Holm.

Langtfra alle har det dog som Schöne. Daniel Holm er blevet kaldt skruebrækker og har fået at vide, at han skal huske benskinner.

- Langt de fleste har været positive, men der har været den med benskinnerne. De fleste af de negative kommentarer er dog kommet fra folk, jeg ikke kender, eller fra anonyme profiler.

Stemningen er vendt

Den 23-årige angriber er pavestolt over sin landskamp, men glæde er ikke første ord, han kommer på, når han skal beskrive, hvordan han har det efter efter fodboldkarrierens største oplevelse.

- Jeg er meget lettet over, at folk har taget det så positivt. Jeg fornemmer, at stemningen er vendt, men det hænger nok også sammen med, at vi gjorde det så godt

- Havde vi tabt 18-0, havde reaktionen nok været en anden, griner Daniel Holm, der har en fortid som talent i Brøndbys Superliga-trup.

Dengang var han medlem af Spillerforeningen, men er nu udmeldt og har ikke hørt fra sin tidligere fagforening i de hektiske dage.

Nu er hverdagen så småt ved at indfinde sig for Skovshoveds seneste landsholdsspiller. Søndag står den på 2. division mod AB i Gladsaxe.

- Det bliver noget af en omvæltning. Fra at være med i verdens største cirkus til at skulle spille i 2. division igen, men det er fedt.

- Jeg glæder mig og regner stærkt med, at der er mål i mig mod AB, siger Daniel Holm, der blandt sine holdkammerater udelukkende har fået opbakning:

- De har ønsket mig tillykke. Helt oprigtigt. Og klubben har også vist sin store opbakning hele vejen igennem og sagt, at vi skulle gøre, hvad vi følte for.

- Derfra har der ingen sure miner været.

Se også: Danmarks modstander med flyproblemer: Kan ikke overholde UEFA-regel

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu

Lær ALT om det nye landshold: Bartender, gymnasieelev og Bendtners største fan

DBU jubler: Folk strømmer til landskamp