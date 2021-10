Det er mange år siden, landsholdet senest har været så populært.

Også det danske kongehus er optaget af at følge de danske landsholdsstjerner. Kronprinsesse Mary var tirsdag aften på plads i Parken, da Danmark vandt 1-0 over Østrig.

Efter, at VM-billetten kom i hus, talte Ekstra Bladet kort med Mary.

- Det var en super-spændende kamp, og vi kan bare glæde os over, at nu skal vi til VM. Det er dejligt!

Se klippet øverst.

Danmark har været helt suveræne i VM-kvalifikationen. Det er blevet til otte sejre i otte kampe og en målscore på 27-0. Der resterer to kampe mod Skotland og Færøerne.

Med VM-pladsen hjemme ser landstræner Kasper Hjulmand frem mod slutrunden næste år i Qatar.

- Nu tager vi til VM for at vinde det hele. Det er en stor fordel, at vi har ét år til at forberede os. Vi har vist, vi er svære at spille mod. Vi har et stærkt kollektiv, hvor vi står sammen, siger Kasper Hjulmand. Læs mere her.

Landsholdet bader Hjulmand i humle efter triumfen:

Glad Mary: - Det er dejligt!

Se flere reaktioner efter kampen i videoerne her under:

