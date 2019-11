Glæder sig til dansk EM-fest: - Surrealistisk

DUBLIN (Ekstra Bladet): Det lyder næsten som en lalleglad roligans vildeste feberfantasi.

Men den er god nok.

Til næste sommer går Danmark amok i alle tiders vildeste fodboldfest, når det danske landshold får lov til at spille slutrundekampe på hjemmebanen i Parken, når EM kommer til København.

De spillere, der nu har spillet 34 kampe uden nederlag, og har spillet Danmark i to slutrunder i rap, har stadig heller ikke helt fattet miraklet.

- Det bliver surrealistisk. Der er mulighed for tre – og i hvert fald to – kampe i Parken. Det er svært at sætte ord på, fordi det ligger ude i fremtiden, lyder det fra Christian Eriksen, der for en kort stund kan skyde alle tanker om karrieren og krisen i Tottenham fra sig, og bare glæde sig til det, der venter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Christian Eriksen i gang med at dirke op for de kompakte irere. Foto: Lars Poulsen.

Havde det lykkedes irerne at kapitalisere på det tunge pres i de døende minutter, havde der ventet fodbold-Danmark alle tiders værste sommer, hvor vi skulle trykke næserne flade mod ruden udenfor en fest, vi ikke var inviteret til.

Derfor er det også en kæmpe vægt, der er røget af skuldrene hos Danmarks største fodboldnavn.

- Inden kampen talte vi om, at det ville være en utrolig hård følelse at skulle stå udenfor, og se de andre lande konkurrere i en slutrunde i Danmark uden at være med. Det havde været utrolig hårdt. Så det er først og fremmest en lettelse, indrømmer Eriksen, der nu bare kan glæde sig sammen med alle os andre.

- Hele opbygningen til en slutrunde er jo fed. Især, fordi vi kan få så mange danske fans med, siger den danske topscorer, der er klar til at krydse klinger med alle de europæiske fodboldstormagter.

- Det er fuldstændig lige meget, hvem vi skal møde. Vi er klar til alt, og så sørger vi for at få fansene med, så skal det nok blive nogle fede kampe i Parken.

Artiklen fortsætter under billedet...

Martin Braithwaite spillede en afgørende hovedrolle i kampen mod Irland. Foto: Lars Poulsen.

Manden, som danskerne i sidste ende kan takke for den kommende fest er Martin Braithwaite, der efter 73 minutter satte en afgørende fod på Henrik Dalsgaards labre venstrebensindlæg. En detalje, duoen ofte arbejder med, når Åge Hareides træning er forbi.

- Jeg er sindssyg taknemmelig over, at det hårde arbejde betaler sig. Det er fantastisk. Det gik så hurtigt, så var bolden inde i målet, og så var det bare ud og fejre det, forklarer målhelten det afgørende øjeblik.

Han glæder sig også som et lille barn med udsigt til både jul, fødselsdag og frit valg i legetøjsbutikken.

- Det bliver sindssygt. Både for spillerne og for alle danskerne. Det bliver noget helt vildt, og jeg tror ikke engang, at vi kan forestille os, hvordan det bliver, fordi vi aldrig har prøvet det før.

- Jeg har kun oplevet det som dreng, at se VM og EM i stuerne. Men at det pludselig er i vores land, det kommer til at stikke helt af.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Vi skal gå ind til hver kamp med selvtillid, og spille for at vinde, siger Martin Braithwaite om EM-slutrunden. Foto: Lars Poulsen.

Martin Braithwaite føler sig med vanlig selvsikkerhed overbevist om, at landsholdet nok skal gøre en god figur til sommer, fordi landsholdet er blevet en ekstremt sammentømret enhed.

- Til en slutrunde spiller man både gode og mindre gode kampe. Det handler om også at få resultater i de mindre gode kampe, og det synes jeg helt sikkert, at vi har i os. Vi er ubesejrede i en lang periode, og vi skal gå ind til hver kamp med selvtillid, og spille for at vinde, fastslår han.

Vi glæder os allerede.

Se også: Eriksen hånet med sex-rygte

Se også: Irriteret midt i triumfen: - Det er helt forkert

Se også: Gense gudemålet der fik os til EM

Bendtner gik amok: Så vildt har landsholdet festet gennem årene