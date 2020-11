Glem det, Danmark: 'Vil være utilgiveligt'

Færøerne, Island, England, Sverige og igen Island er alle løbet ind i et nederlag mod Danmark.

Kasper Hjulmands landshold leverer resultater, men onsdag venter den eneste modstander, som landstræneren endnu har tabt til, da det blev til en belgisk sejr på 2-0 i september i Parken.

Det er en ren og skær gruppefinale i Nations Leagues A-gruppe, hvor Kjær, Schmeichel, Eriksen og resten af slænget skal slå verdensranlistens nummer et, hvis gruppen skal vindes.

De skal dog ikke forvente at få point i Leuven, hvor kampen er rykket til. Det mener den belgiske sportsjournalist Peter Vandenbempt i hvert fald ikke.

Han ser det ikke som en mulighed, at Danmark slår Belgien. Det skriver han i sin klumme hos mediet Sporza.

Kevin de Bruyne, Thomas Meunier og Belgien bør ikke kunne tabe til danskerne, ifølge Peter Vandembempt. Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

'Med uafgjort eller sejr onsdag mod Danmark er de røde djævle kvalificeret til Final Four i Nations League. Og det skal lykkes for belgierne.'

'Danskerne har nu vundet fem gange i træk for første gang i ti år, men mod Island og Færøerne, så vi kan ikke overdrive. At smide Final Four, som for to år siden mod Schweiz, kommer ikke til at ske. Det vil være utilgiveligt', skriver Peter Vandenbempt og henviser til det store nederlag på 2-5.

Belgiens anfører Jan Vertonghen afviser ikke, at den pinlige nedsmeltning mod Schweiz kan gentage sig - læs mere her.

Følg kampen onsdag aften kl. 20.45 minut for minut på ekstrabladet.dk.

