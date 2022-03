Glem pengene og gør som 'Jobbe'

Hvis Kasper Hjulmand kan bestemme, skal unge, danske talenter skæve til Jesper Lindstrøms karriereplanlægning, når de vælger at underskrive en kontrakt med en udenlandsk klub.

For Jesper Lindstrøms forløb er et skoleeksempel på, hvordan det helst skal gå for unge talenter, der har brændt Superligaen af og skal prøve en større fodboldscene.

Men sådan går det langtfra for de danske talenter, der rejser fra Superligaen ud i den store verden.

Se aktuelt på Mohamed Daramy, der for en stund er sendt ned på Jong Ajax. Bevares, konkurrencen er også voldsom med Dusan Tadic foran ham.

Kasper Hjulmand har udtaget Jesper Lindstrøm til kampene mod Holland og Serbien, fordi han har imponeret stort for Frankfurt på det seneste. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm skiftede til en klub på et højere niveau og valgte et sted, hvor han blandt Frankfurt-eksperter betegnes som sæsonens med afstand bedste køb i flere år.

Jesper Lindstrøm er stærkt spillende for tiden i Frankfurt, der i april skal møde Barcelona over to kampe i Europa League. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix.

- ’Jobbe’ har valgt en liga, der lige passer til ham. Det er stærkt scoutingarbejde af Frankfurt, fordi spillestilen ligger lige til ham. Bundesligaen er nemlig et sted, hvor spillet bølger frem og tilbage. Kampene åbner sig op. Og når det sker, passer det ’Jobbe’ godt, forklarer Kasper Hjulmand og uddyber:

- Vi ser alt for mange tilfælde, hvor klubvalg for unge talenter sker ud fra, hvad spilleren eller agenten kan få i kroner og ører.

- Det er ikke sket her, hvor ’Jobbe’ har valgt et sted, der passer perfekt til hans spillestil, påpeger Kasper Hjulmand, der er imponeret over, hvor hurtigt udviklingen er gået i Frankfurt for den 22-årige tidligere Brøndby-spiller.

- I efteråret blev han skiftet ud, når de var bagud og skulle satse. Nu beholder de ham på banen, fordi de ved, at der kan komme noget overraskende eller uventet fra ham, forklarer landstræneren.

