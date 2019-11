Glemt angriber vil til EM for Danmark

Fodboldlandsholdet kvalificerede sig mandag aften til EM til sommer, efter det i en nervepirrende dyst endte 1-1 i Irland.

Og dermed går forberedelserne til slutrunden også i gang. Testkampe skal på plads, logistik skal på plads, og så skal Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson også have fundet 23 mand, man ønsker at få med til slutrunden.

De 23 skal der først sættes navn på et par uger inden slutrunden, og dermed er der også et halvt års tid at vise sig frem i for håbefulde spillere.

Og håbefuld er en dansk angriber fra Bundesligaen. Selv om Marcus Ingvartsen endnu ikke har en A-landskamp på cv'et, har han drømme og håb om, at han kan score sig en billet til EM-slutrunden - også selv om Åge Hareide normalt ikke skifter meget i sin trup.

- For mig er et det et realistisk mål. Hvis man spiller en god sæson og har mange gode præstationer, ved man, at det kan gå hurtigt i fodbold, siger den tidligere Genk- og FC Nordsjælland-angriber til tyske Bild.

Ingvartsen skal i øvrigt giftes i 2020, og brylluppet ser ud til at blive i maj. Hvis man kan få det hele til at passe, da der er potentielt vigtige kampe med Union Berlin, ligesom Ingvartsen altså håber på at kunne skrive dansk landsholdsspiller på cv'et.



