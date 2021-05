Glippede Hjulmands opkald

Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard er de unge, friske drenge, der står for lidt andre ting end konkurrenterne i EM-truppen

Den senere tid har det handlet for mange af de danske spillere omkring landsholdstruppen at holde ekstra øje med mobiltelefonen.

For det har ikke været sjovt at glippe et ophold op mod den tid, hvor landstræneren har udtaget sin EM-trup.

Det gjorde Andreas Skov Olsen, der ikke var hurtig nok, da Kasper Hjulmand ringede til ham i sidste uge med det glædelige budskab: Du skal med til EM.

- Da jeg så, hvem der havde ringet, skyndte jeg mig at ringe tilbage. Og ærlig talt tillod jeg mig at juble lidt ekstra, da jeg fik beskeden om, jeg er udtaget til EM, forklarer Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen kom ind og scorede to mål mod Østrig. Nu presser han Yussuf Poulsen i startformationen frem mod EN. Foto: Lars Poulsen.

Den 21-årige kantspiller med fem landskampe og tre scoringer imponerede med to af målene efter indskiftningen i marts mod Østrig.

- Nu handler det for mig om at give den gas på træningsbanen. Jeg skal ved EM vise Kasper Hjulmand, at jeg kan gøre en forskel på banen, siger Andreas Skov Olsen.

Sammen med sin gode ven Mikkel Damsgaard står de for ungdommens friskhed i den danske EM-lejr.

Som 21 og 20 år er de truppens yngste drenge. Mikkel Damsgaard er således den eneste i truppen, der er født i dette årtusinde.

Mikkel Damsgaard er EM-truppens benjamin med sine blot 20 år. Foto: Lars Poulsen.

- ’Andy’ og ’Dams’ kan noget andet, end det vi i forvejen har i truppen. Og det, der er så godt med landsholdet, er, at de rutinerede giver de nye plads og muligheder.

- De har lidt den her ungdommelige tro på tingene. For mig er det vigtigt, at de fyrer den af her i EM-lejren. De skal bare give den gas, siger Kasper Hjulmand.

Skov Olsen og Damsgaard er to tidligere holdkammerater i FC Nordsjælland, der nu optræder i Serie A for henholdsvis Bologna og Sampdoria. Kun med et par timers bilkørsel mellem hinanden.

Nu er de genforenet i landsholdsregi med udsigt til et EM på hjemmebane.

- Tingene er gået meget stærkt det seneste år. Jeg er kommet til en liga, hvor det hele går meget stærkere. Jeg synes, jeg har fået mere fart i fødderne og har selvfølgelig udviklet mig efter skiftet til Serie A, forklarer Mikkel Damsgaard, der glæder sig over, at han nu den kommende måned får tid sammen med sin gode ven, Andreas Skov Olsen, i EM-lejren.

- Det er herligt at have en god ven ved sin side. På banen kender vi hinanden så godt, at vi ved, hvad den anden gør.

- Uden for kan vi få talt om alle de både positive og negative ting, som man går og tumler med, forklarer Mikkel Damsgaard.

Fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland. Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen jubler over en scoring. Her sammen med Godsway Donyoh. Foto: Jens Dresling.

Da Andreas Skov Olsen scorede to gange mod Østrig, var hans nærmeste konkurrent, Yussuf Poulsen, en af dem, der jublede mest.

- Det viser meget godt, hvad det her er for en trup. Det viser i hvert fald, hvor stærk vores holdånd er, mener Andreas Skov Olsen.