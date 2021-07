God besked til danske fans - slipper for isolation

De danske fodboldfans, der rejser til Aserbajdsjan for at se landsholdet spille lørdag aften, slipper for at gå i isolation efter hjemkomst.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Lempelsen kommer, efter at EU har opdateret sine liste over tredjelande, som medlemslandene kan vælge at åbne for indrejse fra.

Aserbajdsjan er blevet føjet til listen, fordi landet lever op til en række coronakriterier om blandt andet et lavt antal af nye smittede.

Herhjemme har den nationale corona-arbejdsgruppe også vurderet smittesituationen i Aserbajdsjan og besluttet at ændre risikovurderingen for Aserbajdsjan fra orange til gul.

Det betyder blandt andet, at der fra lørdag klokken 16 ikke længere vil gælde krav om isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan.

- Det er en god nyhed for de tilrejsende danske fodboldfans, som derved slipper for at gå i isolation efter hjemkomst fra Aserbajdsjan, lyder det i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

De rejsende fodboldfans skal dog stadig tage en coronatest efter hjemkomst.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede er allerede undtaget fra testkravet efter hjemkomst.

Danmark spiller kvartfinale mod Tjekkiet ved EM lørdag aften i Aserbajdsjans hovedstad, Baku. Der er kampstart klokken 18.00.

