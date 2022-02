Gode nyheder for Nadim: - Hun er ikke normal

Første dom over korsbåndsskadede Nadia Nadim var, at hun først kunne komme tilbage i juni - altså kort før EM, der for Danmarks vedkommende starter 8. juli.

Nu er der dog optimistiske toner fra USA, hvor den danske stjernes fremgang har givet håb om et tidligere comeback til banen.

- Hun er ikke en normal spiller, så jeg ville ikke være overrasket, hvis hun er klar før juni, siger Racing Louisville-træner Kim Björkegren, der samlede holdet i starten af februar.

- Hun er tilbage her om et par uger, og hun har det godt, siger han om Nadim, der har kontrakt til og med 2023-sæsonen, siger han til Louisville Courier Journal.

Landstræner Lars Søndergaard har også hørt om den gode genoptræning, men har ikke hørt om nærmere om et muligt comeback-tidspunkt.

Han vil se tiden an, før han kan vurdere hendes muligheder for at komme til EM og få sin længe ventede landskamp nr. 100.

- For mig er det endnu ikke et tema. Hun skal jo i gang med at spille, og det skal jo gerne være i maj, hvis hun overhoved skal komme i betragtning til slutrunden, siger han til Ekstra Bladet.

Også Frederikke Thøgersen og Nicoline Sørensen kæmper en kamp mod uret.

- De er jo presset af tiden, men der bliver ikke udelukket nogen, hvis de vel at mærke er klar. Men det kommer til at kræve lidt kampe, og at man er 100% der.

En ting er sikkert: Fortidens meritter er - selvom de hjælper - ikke nok til at sikre en plads for Nadim.

- Det er alfa og omega at få spilletid, for det er svært for mig at vurdere, hvor langt hun er kommet bare ved at snakke med hende i telefonen. Det er noget lettere i kampe.

- Hun kan godt komme ind i billedet, for hun er jo en rutineret spiller og kan godt score mål, også de afgørende. Men det er afgørende, at hun kommer tilbage i topform igen, for det kommer til at kræve hårdt arbejde til EM - ikke kun offensivt, men også defensivt. Så lad os nu se, hvad der sker.

National Women's Soccer League, hvor Nadim skal finde sine spilletid, begynder som regel den almindelige sæson i maj.

