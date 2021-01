Godt nyt: EM bliver i København

Få eksklusiv adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Trods spekulationer om at sommerens EM-slutrunde i fodbold kan blive samlet i et land på grund af coronapandemien, slår Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) fast, at EM som planlagt skal afvikles i 12 byer, heriblandt København.

Sådan lyder det fra UEFA efter onsdagens møde, der samlede forbundets embedsmænd samt repræsentanter fra de 12 værtsbyer.

UEFA fastslår, at man holder sig til tidsplanen, men alle parter anerkender behovet for fleksibilitet omkring beslutninger, der skal træffes ud fra de forskellige corona-udfordringer, byerne måtte befinde sig i.

Som et resultat af de hastigt skiftende situationer rundt omkring i Europa, er fristen for tilskuerplanerne i de forskellige værtsbyer rykket til begyndelsen af april, lyder det i en pressemeddelelse på UEFAs hjemmeside.

Aleksander Ceferin er optimistisk med henblik på afviklingen af EM. (arkivfoto) Foto: Rafael Marchante/Reuters

UEFA-præsident Aleksander Ceferin forklarer, at man føler sig forpligtet til at holde EM i de 12 byer som planlagt, men det føler han sig også sikker på kan lade sig gøre.

- Jeg er optimistisk med tanke på, at situationen sandsynligvis er meget anderledes med hensyn til virussen, når vi kommer tættere på turneringen.

- Det er vigtigt, at vi giver værtsbyerne og regeringerne så meget tid som muligt til at formulere et nøjagtigt billede af, hvad der vil være muligt i juni og juli, siger Aleksander Ceferin.

EM, der skulle have været afviklet sidste sommer, skal efter planen løbe af stablen fra 11. juni til 11. juli.

Parken i Købenavn er udset til at huse Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale.

Ståle: Danmark er bedst i Norden

DBU afviser Qatar-boykot

Kun de kan stoppe EM i København