Godt nyt før dansk EM-brag

Alle spillere er klar, fortæller landstræner Lars Søndergaard på pressemødet forud for fredagens EM-kamp mod Tyskland

Der har været mange småskader og manglende kamptræning at kæmpe med for Lars Søndergaard forud for EM i England, men der er heldigvis godt nyt.

Landstræneren har således frit valg til kampen mod Tyskland, som er Danmarks første ved EM. Og han har besluttet sig allerede inden den afsluttende træning på Brentford Community Stadium, fortalte han på pressemødet - uden at afsløre noget som helst.

- Jeg er sikker på, hvem der skal spille. Og det er, fordi det er dem, der er bedst egnet til at starte kampen i morgen.

Lars Søndergaard fortalte ellers efter testkampen mod Brasilien, at han ikke var blevet meget klogere på sine 11 foretrukne, fordi spillerne imponerede.

- Der er mange, der byder sig til. Vi har en stor og bred, god trup. Det kan blive meget vigtigt. Vi skal ud og møde Tyskland i morgen, der jo har to-tre hold næsten, men der kan kun være 11 på banen ad gangen.

- Men det er altid godt at have nogle at skifte ud med, som kan ændre en kamp, og det føler jeg, vi har, uddybede han på pressemødet.

Tyskland er favoritter mod Danmark, men Lars Søndergaard tror på, at man kan gentage sejren fra kvartfinalen ved sidste EM for fem år siden.

- Vi skal være opmærksomme på os selv. Det er det vigtigste. Vi kender både styrker og svagheder hos tyskerne, lød det.

Der er dog fortsat enkelte spillere, der på grund af fysikken er uden chance for en plads i startopstillingen.

Nadia Nadim har således flere gange understreget, at hun ikke er klar til at spille fra start, ligesom Lars Søndergaard har gjort det klart, at hun er med som joker ved slutrunden efter sin alvorlige knæskade.

Kampen mellem Danmark og Tyskland spilles fredag klokken 21 dansk tid og kan følges direkte her på ekstrabladet.dk.

Spanien og Finland er de to øvrige lande i Danmarks gruppe B.

