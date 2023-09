Godt nyt for Danmark

Gode nyheder til Kasper Hjulmand.

Aftenens modstander fra San Marino er alvorligt svækket inden den vigtige EM-kvalifikationskamp i Parken.

Nicola Nanni er ude, melder det sanmarinesiske fodboldforbund.

Han spiller til daglig for Olbia Calcio.

Det er i Serie C. Og han havde såmænd scoret et mål for dem i denne sæson.

Men han er ude.

Og endnu mere guf til Hjulmand: Filippo Fabbri og Filippo Berardi er heller ikke med.

Det er, siger de, San Marinos tre bedste spillere.

Fabbri spiller som Nanni i Olbia, mens Berardi er at finde i Sammaurese i Serie D.

Resten spiller i den hjemlige liga, Campionato Sammarinese di Calcio, der endnu mangler at åbne sæsonen. Det vil sige, at størstedelen af spillerne i truppen ikke har spillet en ligakamp siden maj.

Så vi vover trekvart øje og en halv næse og skyder på dansk sejr.