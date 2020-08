Godt nyt: - Håret er tilbage

Den fynske målmandslegende Lars Høgh har haft et godt halvt år uden kemo

Mads og Monopolet har gennem mange år været Danmarks mest lyttede radioprogram.

Et panel på tre kendte danskere hjælper danskere med at løse hverdagens dillemmaer.

Lørdag var den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh med i panelet for første gang, og her fortalte han også positivt nyt omkring sin kræftsygdom, som han har valgt at være meget åben omkring.

- Det kan nogle gange give bagslag, fordi jeg er en meget optimistisk type, så jeg vil jo gerne fortælle, når det går godt, sagde Høgh i programmet, hvor også sangeren Lina Rafn og komikeren Simon Jul var med.

- Men der kommer også en anden side, fordi det er ikke altid, det går godt. Men jeg har lige haft et halvt år uden kemo. Det har været super fedt, og håret er kommet tilbage, fortalte Høgh.

Det var i 2018, at han fik konstateret kræft i bugspytkirtlen.

- Til efteråret napper jeg lidt mere kemo, og det skal jeg nok også komme igennem, fortalte Høgh.

Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Målmanden er glad og har det godt, men han erkender, at det er en hård periode for familien.

61-årige Lars Høgh er fortsat tilknyttet både Brøndby og det danske landshold som målmandstræner. Som aktiv nåede han otte A-landskampe - blandt andet ved VM 1986, mens det for OB blev til imponerende 817 kampe på førsteholdet, hvor særligt indsatsen i udesejren mod Real Madrid i 1994 huskes.

1100 mennesker rammes årligt af kræft i bugspytkirtlen, og det er en meget alvorlig type af kræft.

Syg Lars Høgh er i corona-farezonen: - Jeg er ikke panisk eller angst