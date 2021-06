Godt nyt om Wass og Yussuf

Det danske fodboldlandshold måtte undvære to af holdets stamspillere i lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales, men landstræner Kasper Hjulmand forventer, at han atter vil råde over Yussuf Poulsen og Daniel Wass, når Danmark på lørdag spiller EM-kvartfinale i Baku.

Det siger Hjulmand på et pressemøde.

- Wass var lidt småsyg, og han har slet ikke været med i flyveren. Yussuf har haft lidt med baglåret, men vi forventer, at han er med på lørdag, siger Hjulmand.

Højrebacken Daniel Wass fik det dårligt natten til fredag, mens det fredag aften blev besluttet, at angriberen Yussuf Poulsen skulle stå over EM-ottendedelsfinalen.

- Natten op til at vi tog afsted, havde Wass det lidt smådårligt, så vi tog afsted uden ham.

Yussuf Poulsen bør kunne spille om en uge. Foto: Lars Poulsen

- Lige siden vi spillede mod Rusland, vidste vi, at Yussuf havde problemer med baglåret. Og det er så vigtigt at have friske spillere, så vi besluttede i går (fredag, red.), at han ikke skulle i kampen, siger Kasper Hjulmand.

De to blev afløst af henholdsvis Jens Stryger Larsen og Kasper Dolberg i Danmarks startopstilling. Sidstnævnte scorede Danmarks to første mål i 4-0-sejren over Wales.

Danmarks kvartfinalemodstander bliver fundet søndag aften, når Holland og Tjekkiet mødes i Budapest.

