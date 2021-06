Godt nyt til danske fans

Udenrigsministeriet melder søndag, at der nu er åbnet op for, at danske fans kan komme til Aserbajdsjan

Har du overvejet at rejse 4.000 kilometer sydøst på for at se Danmarks EM-kvartfinale i Baku i Aserbajdsjan, så har det hidtil set mere end svært ud bare at komme ind i landet, men søndag formiddag er der godt nyt.

- Har man billet til kampen, vil man nu kunne rejse ind i Aserbajdsjan. For fans er det et stort skridt, at man kan få visum, hvis man møder op med en fodboldbillet. Det gør det muligt at se fodbold i forhold til, hvordan det lød før, oplyser Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Hidtil har Aserbajdsjan stået som et orange land, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af coronasmitten, og under normale omstændigheder ville en dansk turist ikke kunne komme ind.

Udenrigsministeriet har stadig Aserbajdsjan stående som et orange land, men fodboldbilletten giver nu undtagelsesvis adgang til den tidligere Sovjet-stat.

Foto: Danske fans i Amsterdam - nu kan de tage videre til Baku. Foto OLAF KRAAK/Ritzau Scanpix

Som situationen er lige nu, så skal man dog i 10 dages karantæne, når man kommer hjem til Danmark, men man kan bryde det via en PCR-test på fjerdedagen.

I øjeblikket arbejder Sundhedsministeriet dog på sagen, og inden for kort tid vil de komme med de endelige vurderinger og anbefalinger i forhold til Aserbajdsjan. De er opmærksomme på, at det skal gå stærkt af hensyn til de fans, der overvejer rejser.

Karantænekravet gælder dog uanset hvad ikke for vaccinerede. Hvis man er færdigvaccineret, kan man derfor rejse til Baku og se fodboldlandsholdet spille kvartfinale uden at skulle gå i karantæne, når man vender hjem igen. Det fremgår af coronasmitte.dk.

Danmark har senest spillet i Amsterdam, og Holland stod også som orange indtil få timer før kampstart, hvor Holland blev gul.

Reglen om, at man kunne bryde karantænereglerne her ved maksimalt at være 12 timer i landet, var en særlig hollandsk regel, så det bliver umiddelbart ikke aktuelt i forbindelse med kvartfinalen i Aserbaidsjan.

Danske fans i Amsterdam. Fotos: Olof Kraak/Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Skulle det utrolige ske, at Danmark vinder kvartfinalen, så venter en semifinale i London, hvor også finalen spilles.

- Storbritannien er lige nu lukket land for danskere, oplyser Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Ifølge Udenrigsministeriet er rejserestriktioner i forhold til en semifinale i London også noget, der skal kigges på, men det er endnu for tidligt, da smittesituationen kan ændre sig markant inden onsdag i næste uge - altså om 10 dage.

Et kig på Udenrigsministeriets hjemmeside melder, at hele Storbritannien er orange, mens byområderne Blackburn With Darwen, Bolton, Rossendale og Bedford er helt oppe som rød.

Åbnes der ikke op for udenlandske tilskuere, så kan England få en kæmpe fordel i en eventuel semifinale, da UEFA har fået lovning på 60.000 tilskuere på Wembley til både semifinale og finale.

Foreløbig skal England forbi Tyskland i 1/8-finalen, mens en kvartfinale vil stå mod Sverige eller Ukraine, og så kan Danmark altså vente i en eventuel semifinale, men først gælder det den lange tur til kvartfinalen mod Holland eller Tjekkiet i Aserbadsjan.

