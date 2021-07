Gør det helt modsatte af Danmark

Ekstra Bladet er taget til Prag, hvor det på stemningen virker som om, at tjekkerne er tjekket ud af slutrunden

Man skal kigge langt for at spotte en tjekke i en fodboldtrøje.

Eller også skal man finde en, der spiller fodbold, for på gaden i Prag er der ikke nogen eller noget, der emmer af, at Tjekkiet på lørdag skal spille en vigtig EM-kvartfinale.

Hvor altaner og vinduer i København er beklædt med store røde og hvide flag, har vi faktisk til gode at finde bare et enkelt tjekkisk et af slagsen, der ikke hænger på en officiel myndighedsbygning.

Men det er der i hvert fald delvist en forklaring på, lyder det fra Danmarks ambassadør i Tjekkiet, Ole Frijs-Madsen.

- Flagkulturen i Danmark er simpelthen en anden. Vi bruger vores flag på en anden måde, for eksempel ved festlige lejligheder, og det er den måde, vi er vokset op på.

- Sådan har tjekkerne det ikke.

- For dem er deres flag primært noget, som er for autoriteter og myndigheder. Det kan da godt være, der kommer et enkelt flag til en fodboldkamp, men ellers er det mere afdæmpet brug af det, i hvert fald af flag, forklarer ambassadøren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ambassadør Ole Frijs-Madsen foran den ikoniske Karlsbro. Han ser frem til kampen og hepper - ikke overraskende - på Danmark. Foto: Jonas Olufson

Ikke på samme niveau

Ole Frijs-Madsen tror dog, at stemningen nok skal udvikle sig en smule inden lørdagens kamp, omend den næppe bliver helt som i Danmark.

- Måske er det noget med, at kampen stadig ligger lidt på afstand. Jeg er sikker på, at når vi nærmer os lørdag formiddag, så kommer der lidt mere gang i den.

- Om det bliver på et niveau, som vi kender det fra Danmark, der er jeg ikke helt sikker på, fortæller ambassadøren.

- Det kan være, hvis tjekkerne nu skulle være så heldige at vinde, at det vil være en anden reaktion.

- Men lad os nu regne med, at Danmark vinder, lyder det optimistisk fra Ole Frjis-Madsen.

Kom tæt på landsholdsangriber Andreas Cornelius og hans hverdag i Parma i Ekstra Bladet+ her.

I Ekstra Bladet+ kan du også komme på besøg hos Andreas Skov Olsen i Bologna.