Grædende Nadia Nadim: Min drøm er knust

Angriberen ville så gerne have prøvet et VM eller et OL – men hun orker ikke at se fem år frem i tiden

VIBORG (Ekstra Bladet): Tårerne står højt i Nadia Nadims øjne. Drømmen om endelig at prøve et VM og måske endda et OL bristede i Viborg, og den 30-årige angriber orker ikke at tænke hele fem år frem til den næste verdensomspændende slutrunde.

Var det en drøm, der blev knust?

- Ja, helt klart. Jeg synes, det er supertrist og ærgerligt, men set over to kampe må vi indse, at vi ikke er gode nok. Vi giver for nemme chancer væk, og godt nok kreerer vi mange muligheder specielt i anden halvleg, men vi formår ikke at score på dem. Det gør ondt, det gør det sgu!

Festen varede på en måde kun to minutter. Vidste I, at det næsten var slut, da de udlignede?

- Det er det, jeg siger. Vi ved godt, hvad de gerne vil – komme bredt og lave indlæg – men det må bare ikke ske. Der bliver scoret for nemt mod os, og havde vi bare holdt dem fra at score, tror jeg også, vi kunne være kommet endnu bedre ind i kampen. Men man må sige, vi ikke er dygtige nok, og sådan er sport. Nogle gange vinder man – andre ikke. I dag gør det virkelig ondt, fordi jeg så gerne vil til et VM.

Kan du ikke bare fortsætte fem år mere?

- Det må tiden vise. Jeg har ikke lige tænkt over det, men indtil videre har det ikke været i mine planer. Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe sådan lige med det første.

Chancen for et OL forsvandt også. Ville det have været større?

- Det ved jeg ikke, men jeg har aldrig været til VM eller et OL, så en af tingene ville jeg gerne have prøvet. Det er bare ærgerligt, det ikke sker i dag.

Hvor længe er du normalt om at komme dig over store skuffelser?

- Det ved jeg ikke.

Bliver det inden jul?

- Haha, ja det gør det. Men jeg kommer nok ikke til at sove i nat.

Nadia Nadim i luftduel med den hollandske målmand Loes Guerts. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Da de kommer på 1-1, er kampen selvfølgelig ikke afgjort – men vi skal lige pludselig op at score tre mål mere, siger angriberen, der efter møder i Vejle og København torsdag aften lander i Manchester.

Pernille Harder havde et par store chancer – for nu at sige det mildt.

Var de bare for gode?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg ærgrer mig over, vi ikke får lagt det høje pres nede i Holland. Der var vi for passive og lod dem dominere, og i dag ser vi, at vi kan tvinge dem til boldtab ved at presse dem højt, og vi skaber chancer. Jeg havde selv to rigtigt store. Så det er kampen i Holland, jeg ærgrer mig mest over.

Pernille Harder bankede fra to meter bolden over tværstangen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvordan lykkedes det at sparke den første over?

- Haha, ja i de situationer løber man sådan set bare ind i rummet, og så kommer bolden. Den hoppede desværre lidt for meget – men selvfølgelig skal den ind.

Wolfsburg-bomberen ærgrer sig – men er fattet.

- Lige nu er det ærgerligt, og til sommer vil jeg også ærgre mig over, at vi ikke skal spille VM. Vi må prøve at se det positivt, at vi kan udvikle og eksperimentere med nogle ting – individuelt og som hold - når EM-kvalen starter i efteråret. Vi kan bygge på spil-ideen og vores defensiv.

I virkeligheden er det vel ikke det, at I taber til Holland – men snarere at holdet ikke kunne ordne det i gruppen med en matchbold mod Sverige på hjemmebane?

- Ja! Det er også det, jeg mener. Den helt store årsag til, at vi ikke kommer til VM, er, at vi ikke formår at holde et højt niveau over længere tid. Vi spiller fint nok mod de middelmådige hold, men i de kampe, hvor vi selv har kunnet afgøre det, har vi kikset. Mod Sverige VAR vi der ikke. Hvad det skyldes, ved jeg ikke.

