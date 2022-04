Gravesen: - Hjulmand kan trække en kanin op af hatten

På trods af at Danmark blandt andre skal møde de forsvarende verdensmestre, har landsholdet gode chancer for at gå videre fra den indledende runde. Det mener fodboldekspert Thomas Gravesen

Der er otte måneder til VM i Qatar, men man kan godt begynde at glæde sig.

Fredag aften blev der trukket lod om grupperne til verdensmesterskaberne, som i år bliver afholdt i november og december.

Danmark endte i gruppe D, og det betyder, at vi skal møde både velkendte og nye landshold. Modstanderne i gruppen bliver Frankrig og Tunesien. Den sidste modstander i gruppen kan enten blive Peru, Australien eller De Arabiske Emirater.

'Vi har trukket et af de bedste hold til VM'

De fleste danske fans havde måske håbet på, at vi ikke ville møde de forsvarende verdensmestre fra Frankrig, men sådan blev det. Det er således fjerde gang, at Danmark møder Les Bleus ved en VM-slutrunde.

Fodboldekspert Thomas Gravesen ser frem til kampen mod Frankrig, men han ser dem, som vinderne af Danmarks gruppe.

- Franskmændene har fantastiske individualister som fungerer godt under træneren Didier Deschamps. De har en fantastisk holdånd, som kan gøre rigtig ondt på deres modstandere. De er blandt favoritterne til at genvinde VM, men vi ved alle sammen, hvor svært det kan blive, siger Thomas Gravesen til Ekstra Bladet.

- Vi har trukket et af de bedste hold til VM, men imod de resterende hold, kan vi vise, hvor gode vi er.

På trods af Frankrigs mange kvaliteter har Gravesen stor tiltro til den danske landstræner.

- Vi har en skarp landstræner i Kasper Hjulmand. Jeg er 100 procent sikker på, at han har taktikken klar imod Frankrig, hvor jeg endda tror, at han kan trække en kanin op af hatten.

Den danske landstræner, Kasper Hjulmand, sidder klar til lodtrækningen. Foto: Lars Poulsen

Høje forventninger til Danmark

Fodboldekspert Thomas Gravesen har stor respekt for alle modstanderholdene i Danmarks gruppe, men glædes over lodtrækningen.

Hvis det står til Gravesen, kan man godt begynde at finde dannebrogsflaget og klaphatten frem.

- Os, danske fans, kan med god grund finde dannebrogsflaget frem, og se frem mod VM. Mine forventninger er, at med den rigtige indstilling fra holdet og trænerteamet, så skal Danmark nok gå videre fra den indledende runde.

- Jeg synes godt, at man må sætte sine forventninger op, og danskerne kan være fortrøstningsfulde med den her lodtrækning. Den anden modstander, som er Tunesien, så gode ud i Africa Cup of Nations.

- At få et hold, som kvalificerer sig ud af ANC er ikke et drømmescenarie, men det er en god gruppe for landsholdet. Der er kvalitet og spænding, men vi kan og skal være med. Det er ikke modstandere, som er uovervindelig, siger han.

Der var fodboldfest i hele Danmark i sommeren 2021, hvor det danske landshold spillede sig helevejen i semifinalen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Verdensmesterskaberne i Qatar bliver den sjette VM-slutrunde for Danmark og forventningerne er store til det danske landshold. Senest nåede de danske drenge hele vejen til semifinalen ved EM i sommeren 2021, og med den fordelagtige lodtrækning ser det lyst ud for Danmark.

VM sparkes i gang 20. november med åbningskampen mellem Qatar-Ecuador.

Danmark, som er nummer 11 på verdensrangslisten, skal spille deres første kamp 22. november mod Tunesien.