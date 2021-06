Gravesen i hårdt angreb på Braithwaite

Martin Braithwaite sparede sig selv for meget i testkampen mod Tyskland, mener Thomas Gravesen

Den danske offensiv funklede bestemt ikke i testkampen mod Tyskland, og selvom det blev en anelse bedre i anden halvleg, så skånede den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen ikke nogen i sin analyse efter kampen, der endte 1-1.

Især Martin Braithwaite fik en hård medfart i Kanal 5's studie.

- Han sprintede overhovedet ikke i dag. Jeg synes, han løb og sparede sig selv derinde i dag. Måske selvfølgelig også med tanke på, at 'uh, jeg skal ikke blive skadet', lød det fra Thomas Gravesen, der ikke synes, at præstationen var godkendt.

- Martin Braithwaites situation er, at det kan godt være, at du sparer dig selv, til du kommer hen til den 12. (juni, red.), men det er simpelthen for lidt i en A-landskamp, det der kommer fra dig. Du tager ikke bolden til dig, du afleverer ikke bolden med kvalitet til nogen af dine medspillere. Jeg synes, det var meget, meget dårligt i dag.

Herpå fik Braithwaite tildelt en dumpekarakter - en ud af seks stjerner.

Danmark møder Finland i den første kamp ved EM 12. juni, og her forventes Martin Braithwaite naturligvis at få en plads i startopstillingen.

Han er startet på banen i 14 af de seneste 16 landskampe og har kun misset venskabskampen mod Sverige på grund af coronakarantæne og kampen mod Moldova, hvor Kasper Hjulmand sendte reserverne i aktion.

Mod Tyskland udgjorde han venstre del af angrebstrioen og blev erstattet af Nicolai Boilesen efter 80 minutter. Udover Finland skal Danmark møde Belgien 17. juni og Rusland 21. juni. Alle kampe spilles på hjemmebane i Parken.

