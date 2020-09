Gravesen revser Eriksen

Christian Eriksen gjorde ikke nok for at score, da han brændte en stor chance efter 80 minutter i gårsdagens landskamp mod England. Det mener den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert på Discovery, Thomas Gravesen

Thomas Gravesen mener slet ikke, at Christian Eriksen gjorde nok for at sparke bolden ind bag den engelske målmand Jordan Pickford i gårsdagens 0-0 kamp mellem Danmark og England i Parken.

10 minutter før slutfløjtet dumpede bolden ned for fødderne af Eriksen, der sendte bolden et pænt stykke op på tribunen bag målet, og det er i den situation, Gravesen havde forventet mere fra den danske 10'er.

- Jeg mener, at han skal investere mere i skuddet, siger han, og afbryder Flemming Povlsen, der ellers var i gang med at lovprise Eriksen for at komme frem til chancen.

- Prøv at se. Han sparker under den (red. bolden). Spark gennem bolden, gennem manden for at score det mål på landsholdet.

- Stik nu dit ben ind der, hvor det gør rigtig ondt. Det kunne jeg godt tænke mig at se, fortsætter Gravesen.

Christian Eriksen kunne have bragt Danmark foran efter 80 minutter af gårsdagens landskamp mod England. I stedet sendte han bolden langt over målet. Foto: Lars Poulsen

Med det uafgjorte resultat mod englænderne fik Kasper Hjulmand sit første point som dansk landstræner.

Den danske landshold har dog ikke scoret et mål i de to kampe Hjulmand har stået i spidsen. Det kunne Eriksen have lavet om på, men han sendte i stedet bolden over målet.

Næste mulighed Eriksen og Hjulmand får for at få en sejr og nogle mål er, når Danmark byder Færøerne op til dans på MCH Arena 7. oktober.

