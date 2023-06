Griner ad medier: - Så kommer der en gul bjælke

Han er i godt humør, og der må spørges om alt, slår han fast. Selv om der er afsat en halv time, så kan han snakke, lige så længe det skal være.

Formanden for Dansk-Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, fylder fredag 60 år, og i den anledning har den garvede fodboldpolitiker budt indenfor i hovedkvarteret på DBU Allé i Brøndby.

Han står i spidsen for en velsmurt maskine, der er i fremgang med sportslig succes, en stærk økonomi og et stigende antal medlemmer.

Man føler sig straks velkommen og i godt selskab hos den muntre nordjyde, der for ni år siden blev valgt til formand i DBU, og dengang sagde, at han ville være 'åben og tilgængelig'.

Jesper Møller synes dog til tider forbavsende tavs, når debatten kører for fulde omdrejninger i dansk fodbold.

Annonce:

Kritikere og medier beskylder ham jævnligt for at gå i skjul, når de ikke kan fange ham og få hans mening om en aktuel sag.

Nordjyden mener selv, at han er lige så åben og tilgængelig nu, som han var i 2014, da han blev formand.

- Fuldstændig. Sådan er jeg som person.

- Men verden har ændret sig, især på de sociale medier. Så i et eller andet omfang, har jeg fået et filter på.

- Det filter har jeg ikke, når jeg er hjemme i Aalborg, men i dag skal man være påpasselig, når man er formand i DBU, og jeg tror, at det gælder i alle forbund i dansk idræt, siger Jesper Møller.

- Den måde, som historier udvikler sig på i dag, gør, at man kan ende med at skulle kommunikere på 10-15 sager dagligt, og man kan heller ikke være sikker på, hvad der er op og ned.

Formanden forklarer, at man i DBU i dag har klare aftaler om, hvem der udtaler sig om hvad. Om det er landstrænerne, direktøren, kommunikationschefen eller ham selv, der skal på banen.

Annonce:

Den uddannede advokat fra Skørping griner lidt, når visse medier på deres hjemmesider konkluderer, at han er gået i 'flyverskjul'.

- Måske drejer det sig om en sag, som vi (DBU, red) ikke vil kommentere på, men hvis jeg så alligevel gør det, så kommer der en gul bjælke, og der står 'nu reagerer han endelig' eller 'ude af sit flyverskjul'. Og der er måske gået 18 timer, siger Jesper Møller med tydelig undren over, hvor hurtigt det går.

Det skete eksempelvis for et halvt år siden til det omdiskuterede VM i Qatar, hvor de danske værdier havde svære kår, og en vred Jesper Møller gik i flæsket på Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Dagen før Danmarks åbningskamp mod Tunesien havde Fifa truet med sportslige sanktioner, hvis landsholdets anfører løb på banen med et regnbuestribet anførerbind.

Annonce:

Der skulle dog gå to døgn, før Jesper Møller fremførte sin kritik. Et døgn efter kampen. Selv om Jesper Møller gik til den på pressemødet, så var det for sent, lød kritikken.

- Der var nogle ting, der gjorde, at situationen var meget vanskelig at håndtere. Det kunne vi ikke involvere pressen i. Det kunne først lade sig gøre rent timingsmæssigt at komme ud på det tidspunkt, vi gjorde det, siger han.

Fødselsdagen fejrer han i Istanbul, hvor han lørdag mødes med andre europæiske fodboldspidser til Champions League-finalen mellem Manchester City og Inter.