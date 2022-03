Grønt lys for Eriksen

Christian Eriksen træner onsdag formiddag i Brentford og rejser senere på dagen til Marbella for at støde til landsholdstruppen

Christian Eriksen er på vej.

Det er nu grønt lys for, at Christian Eriksen kan rejse fra London til det sydlige Spanien og støde til landsholdstruppen onsdag.

Onsdag formiddag træner han hjemme i Brentford, og siden sætter han sig på et fly til Malaga for at indlogere sig på Hotel Barcelo i Marbella, hvor landsholdets har opslået lejr

- Christian træner til formiddag og gennemgår nogle test. Og opstår der ikke noget uventet, så er han hos os onsdag aften, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand i en stille stund på træningsbanen i Marbella forud for landsholdets træning. Foto: Lars Poulsen.

Det var Kasper Hjulmands oprindelige plan, at Christian Eriksen skulle have meget spilletid i de to testkampe, men den plan laver han nok en smule om på nu.

Der bliver mange udskiftninger i de to kampe. Det har landstræneren slået fast.

Men han lægger samtidig op til, at Eriksen ikke får en hovedrolle fra start på lørdag mod Holland.

- Det mest sandsynlige er, at Christian starter på bænken mod Holland. Han fik corona sidste tirsdag og mistede fire-fem træninger, indtil han begyndte at træne igen i søndags.

- Men Christian vil være 100 procent klar til at spille fra start i Parken tirsdag mod Serbien, siger Kasper Hjulmand, der er imponeret over Christian Eriksens fysiske forfatning.

- Christian ser stærk ud fysisk. Han er meget fodboldklog og imponerede senest, hvor jeg så ham mod Burnley, hvor han var banens bedste spiller, pointerer han.

Landstræneren forventer i øvrigt ikke at se Andreas Christensen i landsholdslejren. Det ser ikke positivt ud at få ham med i de to kampe mod Holland og Serbien.