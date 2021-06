Grotesk kavalkade: EM sætter utrolig rekord

Selvmålene er væltet ind ved denne EM-slutrunde. Vi hylder dem alle her

Allerede i åbningskampen var den gal. Merih Demiral fik den tvivlsomme ære at score EM's første selvmål, da han bankede Berardis indlæg i nettet med brystet.

Den uheldige tyrker har dog efterfølgende kunnet glæde sig over, at det ikke blev det eneste.

Man kan vende den om og sige, at det i højere grad blev startskuddet på en tvivlsom og grotesk kavalkade af scoringer i eget net ved europamesterskaberne.

Efter Unai Simons voldsomt uheldige aktion i Parken mandag aften, der endte med, at Pedri blev noteret for et selvmål, har slutrunden budt på hele ni af slagsen.

Det er samme antal, som der blev scoret ved de foregående 15 EM-slutrunder. Tilsammen!

I Danmark blev det noteret, at Lukás Hradecký OG Martin Dúbravka scorede selvmål. Begge har en fortid i Esbjerg. Men hvor finnen var voldsomt uheldig, var slovakken forfærdelig i sin indgriben.

Der var Mats Hummels noget klodsede tonser-mål mod Frankrig i Tysklands første kamp, de to portugisiske selvmål på fire minutter mod Tyskland samt slovakkernes to i nedsmeltningen mod Spanien.

Og altså Pedris mandag aften.

Se eller gense dem alle i det noget nedslående men samtidig vanvittige potpourri over artiklen.