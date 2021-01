Grotesk regel godt nyt for fodboldfans

I sidste uge modtog de fodboldfans, der har sikret sig billet til sommerens EM-slutrunde, en mail fra UEFA.

Her hed det sig, at billetkøbere inden 26. januar skulle henvende sig til UEFA, hvis de ville have pengene retur for de indkøbte billetter til sommerens EM-slutrunde.

Det virkede som lidt af et lotteri, hvor fodboldfans skulle tage en chance og håbe, at EM-slutrunden ville blive afviklet med tilskuere.

Der var lagt op til, at fodboldfans ikke kunne få deres penge retur, hvis de ikke reagerede før 26. januar, selvom UEFA på et senere tidspunkt beslutter at flytte EM-slutrunden til ét land på grund af corona-pandemien.

De danske roligans, der her ses fra VM i Rusland, får pengene tilbage for billetter, hvis UEFA flytter slutrunden. Sådan var beslutningen ikke i første omgang. Her skulle man afmelde billetter senest 26. januar. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Men nu er man kommet til fornuft hos det europæiske fodboldforbund, UEFA.

UEFA har således ændret den regel, så det nu hedder sig, at billetkøbere med sikkerhed kan få deres penge retur, hvis kampen flyttes mere end 50 km fra det oprindelige EM-stadion.

- Det er godt nyt, at UEFA lytter til de frustrationer og spørgsmål, som fanmiljøer i hele Europa har råbt op om.

- Jeg synes, det er indlysende retfærdigt, at alle danske fans nu kan få refunderet deres billet i tilfælde af, at EM-kampe skulle rykkes langt væk fra det stadion, de har billet til, siger DBU’s fankoordinator, Anders Hagen.

I København er det intet problem. For flytter EM fra Danmark, bliver kampene med sikkerhed afviklet mere end 50 km fra den danske hovedstad.

EM-slutrunden er planlagt til at blive afviklet i 12 lande med start 11. juni og finale 7. juli på Wembley i London.

Eksekutivkomiteen i UEFA beslutter på et møde i begyndelsen af marts, om EM-slutrunden skal afvikles som planlagt eller flyttes til afvikling i ét land.

Kasper Hjulmand klar til 2021: Det bliver et historisk landskampsår

Hjulmand afslører: Så mange er i spil til EM

Pres på Eriksen: Nu SKAL han spille

Spilgiganter ramt af bødehammer