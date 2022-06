Grotesk scenarium for Hjulmand

- Jeg skal finde seks, der kan spille 90 minutter, og det kan blive svært nok – fordi der er røde lamper overalt, siger Kasper Hjulmand med henvisning til, at alle spillerne er meget slidte efter det hårde program

Det lynede og tordnede over Helsingør Stadion, før Kasper Hjulmand indledte forberedelserne til sæsonens sidste kamp, Nations League mødet med Østrig i Parken.

Under normale omstændigheder vælger Kasper Hjulmand sit hold ud fra form og præstationer. Og naturligvis hvem der passer bedst sammen på dagen.

Men sådan bliver det ikke mandag i Parken. For det er i sandhed et ganske grotesk scenarium, der udspiller sig for den danske landstræner.

Det er ikke en hel normal opladning Kasper Hjulmand har til mandagens kamp. I en trup, hvor spillerne er meget trætte, skal han finde seks spillere som med sikkerhed kan spille 90 minutter. Foto: Lars Poulsen.

Søndag sendte han en træt Thomas Delaney hjem. Han havde ikke flere kræfter i tanken. Og sådan er det for stort set alle spillerne, der er trætte og slidt ned efter en lang og krævende sæson.

Tidligere er Christian Nørgaard, Kasper Dolberg og senest Yussuf Poulsen sendt hjem med skader.

- De røde lamper blinker overalt hos os. Men vi skal nok finde nogle spillere, der er friske og klar til opgaven, lover Kasper Hjulmand og slår fast:

- For mig handler det om at finde et hold, hvor fem markspillere (plus Kasper Schmeichel) med sikkerhed kan spille 90 minutter, fordi vi undervejs må udskifte fem spillere.

Kasper Hjulmand på vej til sæsonens sidste træning. Tre point mod Østrig vil stille Danmark godt i forhold til at blive topseedet til EM-kvalifikationen. Foto: Lars Poulsen.

- På den måde bliver det lidt af et puslespil, hvordan vi kommer gennem kampen. Det her er i hvert fald en meget anderledes måde at planlægge en kamp på, erkender landstræneren.

I de første tre kampe her i Nations League har Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Pierre Emile Højbjerg og Christian Eriksen været de eneste, der har spillet samtlige minutter for Danmark.

De fire kunne sagtens blive gengangere mod Østrig foran endnu et fyldt Parken.

- Lidt ømme ben har jeg da efter en lang sæson, erkender Pierre Emile Højbjerg, der mod Østrig spiller sin kamp nummer 59 i sæsonen.

Han når ikke op på siden af Kasper Schmeichel, der rammer sin sæsonkamp nummer 66 mod Østrig.

Brentfords succestræner Thomas Frank var blandt de få gæster til den afsluttende træning for landsholdet forud for opgøret mod Østrig. Foto: Lars Poulsen.

Danmark havde den afsluttende træning søndag eftermiddag, men Kasper Hjulmand kommer til at vente helt til mandag formiddag med at beslutte, hvordan han skal sammensætte sit hold.

- Vi må se på, hvem der har flest kræfter i tanken til opgaven. For vi ved, at Ralf Rangnick har fyret op under østrigerne. De har leveret stærke præstationer i alle tre kampe i Nations League, hvor energiniveauet har været voldsomt højt, påpeger han.

En af de ting, der måske kan bære spillerne gennem opgaven mod Østrig, er det danske publikum. Netop den faktor, håber landstræneren, kan give spillerne en fordel på banen.

- Jeg er overbevist om, at den store opbakning, vi igen vil opleve i Parken, giver os et kæmpe energiboost, siger han.

Teksten fortsætter under billederne:

Opvarmningen stod på lidt volleyball på Helsingør Stadion. Foto: Lars Poulsen.

Mikkel Damsgaard og Nicolai Boilesen kæmer om den store bold. Spillerne varmede op med lidt volleyball. Foto: Lars Poulsen.

Den kroatiske landstræner, Zlatko Dalic, sagde før kampene mod Danmark, at Nations League burde aflyses, fordi det var håbløst at placere fire kampe på 11 dage.

Sådan ser Kasper Hjulmand bestemt ikke på sæsonens sidste udfordring mod Østrig. Han ser i stedet på perspektiverne for den kommende EM-kvalifikation.

- Vi kan med en sejr være meget tæt på at sikre os topseedning til EM-kvalifikationen. Det vil være meget vigtigt for os, pointerer Kasper Hjulmand.

Selv om ferien venter lige om hjørnet for landsholdsspillerne, så er det både chancen for at give danskerne en succesoplevelse og EM-seedningen, der bør være den største motivation.

En topseedning til EM-kvalifikationen vil betyde, at Danmark på vejen mod EM i Tyskland i 2024 vil undgå at møde de største nationer.