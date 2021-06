Grotesk situation: Danmark sat skakmat

UEFA lavede særlig COVID-19 regel i regelsættet, der betød, at stort corona-udbud i spillertrup kunne have udskudt kampen i 48 timer - man var til gengæld ikke villig til at udskyde kampen længere på grund af Eriksens frygtelige kollaps

Mens Christian Eriksen svævede mellem liv og død stillede UEFA et ultimatum til spillerne fra både Danmark og Finland.

Spil kampen færdig lørdag aften eller senest søndag kl. 12.00.

Muligheden for yderligere udsættelse eller en total aflysning af kampen eksisterede ikke i UEFA’s bog.

De ville have kampen afviklet for ikke at ødelægge turneringsprogrammet.

Og opgøret skulle senest afvikles søndag kl. 12.00, fordi Finlands kamp mod Rusland er programsat til onsdag, mens Danmark først spiller torsdag mod Belgien.

Var det danske landshold blevet ramt af et massivt COVID-19 udbrud kunne en kamp være flyttet 48 timer. Nu svævede Christian Eriksen mellem liv og død, samtidig med, at UEFA krævede kampen afviklet enten lørdag aften eller søndag middag. Foto: Lars Poulsen.

Hvis det danske landshold til gengæld var blevet ramt af et massivt COVID-19 udbrud havde situationen set helt fuldstændig anderledes ud.

UEFA har nemlig lavet en særregel i forbindelse med EM-slutrunden, der betyder, at hvis et land - på grund af COVID-19 - ikke er i stand til at stille med et hold bestående af 13 spillere inklusive mindst én målmand kan kampen udskydes op til 48 timer.

Det fremgår af paragraf 3 stk. 2 i UEFA's særskilte COVID-19 regler, som er sendt til samtlige deltagerlande og underskrevet af UEFA's generalsekretær Theodore Theodoridis.

Her fremgår det tydeligt, at UEFA har beføjelser til at flytte en kamp til et alternativ sted, hvor COVID-19 udbrud forhindrer den planlagte gennemførelse af kampen.

Tåbeligt

Landskamprekordholderen i Danmark, Peter Schmeichel har på BBC5 Live kritiseret UEFA’s krav om, at kampen lørdag aften mod Finland skulle gennemføres samme aften eller senest søndag kl. 12.00.

Han kalder UEFA’s beslutning for tåbelig.

Peter Schmeichel kan ikke forstå, hvorfor kampen enten skulle gennemføres samme aften eller senest søndag kl. 12.00. Foto: Matthew Childs.

- Hvad er det for muligheder, som UEFA stillede overfor spillerne. Jeg kunne ikke forstå den beslutning, fastslår han overfor BBC 5 Live.

Peter Schmeichel får også spørgsmålet, hvornår kampen så skulle være spillet:

- Jeg ved det ikke, men det er mærkeligt at foreslå kl. 12.00 søndag, når man ved, at spillerne efter sådan en oplevelse ikke kan sove, tilføjer han.

Michael Laudrup mener, at UEFA burde have taget beslutningen om, at kampen ikke skulle spilles i går eller for den sags skyld søndag kl. 12.00. Foto: Henning Hjorth.

Michael Laudrup har også været meget kritisk overfor UEFA’s beslutning om at smide pistolen for panden på spillerne.

Landsholdslegenden er af den klare opfattelse, at spillerne i den følelsesmæssige situation, de befandt sig i, ikke burde have truffet beslutningen om at spille kampen færdig.

Det var en beslutning, som UEFA suverænt burde have truffet.

Her kan du læse mere om Michael Laudrups skarpe kritik af UEFA's håndtering af hele håndteringen, da Christian Eriksen faldt om og krævede kampen genoptaget enten lørdag aften eller søndag formiddag.

En længere udskydelse eller en total aflysning af kampen var simpelthen ikke en mulighed.

UEFA gjorde det rigtige

DBU´s tidligere generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, der i dag er medlem af UEFA's disciplinærkomite, er uenig med både Michael Laudrup og Peter Schmeichel.

Han slår fast, at UEFA ikke kunne flytte opgøret mere end et halvt døgn på grund af planlægningen af hele EURO 2020 programmet.

- Reglen er, at når en kamp bliver udsat, skal den afvikles hurtigst muligt. Og senest dagen efter. Det er umuligt at rykke en kamp flere dage på grund af turneringsprogrammet i så stram en turnering som EM, siger Jim Stjerne Hansen og uddyber:

- Der er solgt billetter og andre kampe skal afvikles. Der er rigtig mange følgevirkninger, når man flytter ham i et turneringsprogram. Her skal man også tage hensyn til, at Finland skal spille igen allerede onsdag kl. 15.00 i Skt. Pedersborg.

- Det er en sympatisk tanke, at man ønsker at give de danske spillere længere tid til at komme sig efter den frygtelige hændelse. Men man vil altid kunne stille sig spørgsmålet: Hvornår har de rystet det af sig. Er det efter ét-to eller tre døgn, spørger Jim Stjerne Hansen.