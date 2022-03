Grotesk situation: Superligaen lukket for russiske spillere

Det kræver en regelændring i Danmark for at åbne dørene for de spillere fra Rusland, der vælger at suspendere deres aftaler for at komme ud af Putins kløer

Alle de udenlandske spillere, der vælger at suspendere deres kontrakter i Rusland, står i en grotesk situation.

De har nemlig ingen steder at rejse hen.

Om det er Victor Claesson i Krasnodar, Anders Dreyer i Kazan, Claudinho i Zenit eller Mohamed Konaté i Akhmat, så er de strandet.

For ingen europæiske ligaer har accepteret at åbne ekstraordinært for, at de spillere, der suspenderer deres aftaler, kan spille.

Det gælder således også for den danske Superliga - og 1. division, som lige nu derfor ikke kan tage imod eksempelvis danske Anders Dreyer, der fredag eftermiddag har fået sin kontrakt suspenderet.

FIFA meddeler godt nok, at de spillere, som vælger at benytte muligheden for at suspendere deres aftaler i Rusland, vil være 'ude af kontrakt' og dermed ikke bundet af de transfervinduer, som er reserveret til klubskifter.

For hovedparten af de europæiske klubber lukkede seneste transfervindue med udgangen af januar, og der er først mulighed for at indgå nye aftaler fra 1. juli.

Artiklen forsætter under billedet..

Vladimir Putin vil bruge de spillere som forbliver i Rusland i sin propaganda. Foto Sputnik/Ritzau Scanpix

Interesseorganisationen European Leagues valgte i sidste uge at suspendere Rusland, men ingen af de 27 ligaer i kredsen har taget beslutning om at tillade spillere fra Rusland.

Det efterlader en vanvittig situation, som blotlægger, at FIFA's beslutning dybest set er gratis.

Det er alene op til den enkelte spiller at lægge sig ud med sin klub ved at suspendere sin aftale - og der er ingen steder at rejse hen.

Samtidig mindskes mulighederne for at komme ud af Rusland dag for dag, fordi russiske passagerfly har meget få steder at operere grundet det internationale flyforbud.

Dermed risikerer Anders Dreyer, Oliver Abildgaard og de 108 andre udenlandske spillere i den russiske Premier League at blive ufrivillige marionetter i Vladimir Putins propaganda-maskine, fordi der ikke er et alternativ til at blive.

Potentielt en meget skidt situation for landstræner Kasper Hjulmand, der utvivlsomt ser formstærke Anders Dreyer som en meget vigtig spiller i den kommende periode.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Hjulmands planer kan blive påvirket af, at Anders Dreyer kan strande i Kazan. Foto: Lars Poulsen

- Det kræver en regelændring at gøre det muligt for de udenlandske spillere i Rusland at spille i Superligaen, forklarer Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

- Det skal man beslutte, om man vil, på så fremskredent tidspunkt i sæsonen, siger han med en underforstået henvisning til, at de spillere, der hentes ind, vil kunne rykke markant ved styrkeforholdene.

Både FC København og FC Midtjylland bejler således til Anders Dreyer, og det vil ændre på guldkampen mellem de to specifikt, men også i forhold til Brøndby.

Artiklen fortsætter under billedet..

FC København vil gerne hente Anders Dreyer ind for at styrke guldchancerne. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

I bunden vil det kunne påvirke nedrykning, og et tænkt eksempel i 1. division kunne Anders Dreyer vælge sin gamle klub Esbjerg og ene mand udgøre forskellen på nedrykning og overlevelse.

- Så vidt jeg ved, er der ingen ligaer i Europa, der har taget beslutning om det ene eller det andet, fortæller Claus Thomsen.

Det er op til Divisionsforeningens bestyrelse at beslutte den regelændring, som det kræver at åbne døren for spillere fra Rusland.

I bestyrelsen sidder Daniel Rommedahl fra FC København, mens FC Midtjylland ikke er repræsenteret.

Skulle det blive besluttet at åbne for de spillere, der suspenderer deres aftaler i Rusland, så kan regelændringen ikke komme på plads, før grundspillet slutter næste weekend.