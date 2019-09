Grotesk stadion: Danmark spiller med fly 'i baghaven'

Gibraltars stadion Victoria Stadium har et af fodboldverdenens mest særprægede beliggenheder

GIBRALTAR ( Ekstra Bladet): Når Gibraltar kommer lidt under pres, og det gør de konstant, skal der groft sagt bare et kraftfuldt Kasper Schmeichel udspark til at sende bolden ud på landingsbanen eller op på Gibraltar-klippen.

For det lille Victoria Stadium ligger midt mellem lufthavnen i 'baghaven' og Gibraltar-klippen på den modsatte side. Den store klippe der på sit højeste er over 426 meter over havets overflade. Der findes mange særprægede fodboldstadions rundt på kloden. Victoria Stadium i Gibraltar kommer i sandhed ind i den kategori. Alene placeringen!

- Vi har prøvet at spille med en klippe på den ene side, da vi spillede i Braga mod Portugal. Men i den sidste ende er det ligegyldigt, hvad der er rundt om banen. Det handler om at have den rigtige mentalitet og indstilling, forklarer Kasper Schmeichel.

Der bor i omegnen af 30.000 mennesker på de 6,7 kvadratkilometer, som dækker Gibraltar. Her er der gjort plads til mange nødvendigheder for at få det lille samfund til at fungere.

På den anden side af stadion ligger hospitalet, og lidt længere væk ligger nationalmuseet og Gibraltars botaniske have. Victoria Stadium har en kapacitet på 2250 pladser. I aften ventes der 750 danskere på stadion. De vil indtage den 'billige' langside.

