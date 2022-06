Groteske scener i VM's største skandale nogensinde

Du kender ikke Miroslav Stupar, og du kommer næppe til at støde på hans navn igen. Men han er et fremragende eksempel på, at de mindste detaljer i et øjebliks overbevisning kan forandre dit liv.

Det skete for ham. For 40 år siden i dag.

Midt i Valladolids kvælende hede traf han en beslutning, der egentlig ikke syntes at få nogen videre betydning – andet end for ham selv og hans egen karriere.

Miroslav Stupar var fodbolddommer på allerhøjeste plan. Hans meritter i sort havde sikret ham en plads ved verdensmesterskaberne i fodbold i Spanien i 1982, og nu førte han landsholdene fra Frankrig og Kuwait på banen til det, der skulle blive hans sidste kamp i international regi.

På det tidspunkt var han lige så meget i spil til eksempelvis finalen som alle de andre dommere. For at få den kamp skal man bare exceptionelt dygtig undervejs i turneringen.

Det var Stupar ikke.

Egentlig gik det fint. Franskmændene var deres modstandere overlegne og førte 3-0 kort inde i 2. halvleg. Det var ellers en sjældent dygtig generation fra Kuwait, der to år forinden havde været i OL-kvartfinalen i Moskva, hvor de dog tabte til værterne – Stupars landsmænd.

Troede der var offside

Og holdet, der havde den senere verdensmester Carlos Alberto Parreira på trænerbænken, havde tilmed hentet uafgjort i åbningskampen mod Tjekkoslovakiet ved VM.

Men Frankrig var for stor en mundfuld.

Var det ikke udstillet allerede, kom det i hvert fald til udtryk, da Alain Giresse scorede til 4-0. Det var et flot mål, men kuwaiterne hævdede, at de i sekunderne inden havde hørt en fløjte, hvorfor de stoppede med at spille, da de troede, dommer Stupar havde dømt offside.

Det havde han ikke. Fløjtelyden kom fra tribunen.

Alain Giresse på bolden med dommer Stupar i baggrunden. Foto: Michel Barrault/Getty Images

Giresse fortsatte sit løb, scorede, jublede og fik målet godkendt af Stupar. Men havde 3-0 været slemt, så var 4-0 dråben, der fik det mellemøstlige bæger til at flyde over. Spillerne var rasende. Der blev diskuteret og parlamenteret foran Stupar, der her viste, hvorfor han var udtaget til VM; Han holdt fast i scoringen.

Men oppe på tilskuerpladserne, vist nok i VIP-logen. Det må det næsten have været. Ja, der sad Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah. Og han var også ret sikker på, der var offside. Så han var gal.

Og så begyndte det at gå galt for dommer Stupar.

For Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah, der var prins i Kuwait OG formand for landets fodboldforbund OG bror til selveste emiren, havde ikke tænkt sig at nøjes med at bande og måske hælde sin øl ud over tilfældigt forbipasserende. Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah ville have fat i Stupar og fortælle ham nogle sandheder. Og vise hvem der bestemte.

Så det gjorde han.

Måtte selv på banen

Først beordrede han de 11 spillere ud af banen i protest, og derpå entrerede han selv det knastørre græstæppe.

Mens en måbende verden så til, gik Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah hen til Stupar og kom med nogle borgerlige formaninger (går vi ud fra), der gjorde indtryk.

Vi ved ikke, hvad der blev sagt. Vi ved ikke, om det var skideballe eller tilbud om en afbudsrejse til Kuwait, der lå i luften. Men kort efter var Stupar af en anden overbevisning og annulerede scoringen.

Nu var der pludselig offside.

Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah gik igen. På en stadig sur og meget koket facon. Han sagde stadig en masse ting, mens sikkerhedspersonale, bodyguards, forvirrede politifolk og en masse andre forsøgte at finde hoved og hale i optrinnet.

Op til logen igen hvorfra han så resten af kampen.

Didier Six, Bernard Genghini, Dominique Rocheteau, Alain Giresse, Jean Tigana, Marius Tresor, Gerard Janvion, Maxime Bossis, Manuel Amoros, Jean-Luc Ettori og Michel Platini leverede noget af det bedste fodbold ved VM i 1982. Her ses de forud for semifinalen mod Vesttyskland, som Frankrig tabte efter VM-historiens første straffesparkskonkurrence. Foto: Sven Simon/AP/Ritzau Scanpix

Giresse og Rocheteau jubler i semifinalen mod vesttyskerne. Kampen sluttede 3-3... Foto: Sven Simon/AP/Ritzau Scanpix

Patrick Battiston ligger bevidstløs på banen, efter Toni Schumacher er sprunget ind i ham. Den vesttyske målmand slap for tiltale og fik i stedet målspark. Foto: Sven Simon/AP/Ritzau Scanpix

Nu var det franskmændenes tur til at omringe stakkels Stupar. De var chokerede (ligesom alle andre) over hans beslutning, men raseriet var alligevel til at overse, for de førte 3-1 og havde kampen i deres hule hånd.

Det blev endda til 4-1, inden Stupar blæste i fløjten for sidste gang.

Men skandalen var en kendsgerning. Måske den største nogensinde i VM-historien. Helt oppe på siden af Geoff Hursts scoring i VM-finalen 16 år forinden og nogle af de chokerende scener, der meget snart fulgte i turneringen i Spanien, hvor Vesttyskland og Østrig ødelagde fodboldspillet i Gijón, og Toni Schumacher nær havde slået Patrick Battiston ihjel på banen.

Kunne ikke sove i lang tid

Og Kuwait? De havde stadig muligheden for at spille sig i mellemrunden med sejr over England. Det skete ikke. Men de sørgede for et nyt kapitel i VM-historien ved at spille én af de kedeligste kampe, verden nogensinde komme til at opleve. Briterne vandt 1-0 og fortsatte i turneringen. Modsat Kuwait og modsat Miroslav Stupar.

Han blev diskvalificeret af FIFA og sendt hjem i unåde.

- Jeg kunne ikke sove i lang tid efter den kamp. Jeg blev ved med at spørge mig selv, hvorfor den fløjte skulle lyde lige i min kamp, har han siden fortalt til et ukrainsk medie.

I hans optik var der kun ét problem med den situation:

- Jeg var ikke konsekvent nok i situationen, og ingen vidste, hvad de skulle. Hverken spillerne, jeg eller mine linjevogtere. Ét hold ville have målet, det andet truede med at forlade banen. Problemet var betragteligt. Jeg følte instinktivt, at det var nødvendigt at fortsætte kampen. Og det måtte så blive med målet, sagde han.

Han er aldrig blevet spurgt til, hvad han tænkte, da Sheikh Fahad Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah kom blæsende i al sin magt, og hvad der blev sagt. Og det er en skam, for det ville vi sådan set gerne vide.

