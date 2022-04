Grufuld læsning: Afslører grove overgreb og misbrug før VM

De står vagt i den nådesløse sol. Hele dagen. Dag efter dag. Uden fridage i årevis. I 37 grader. 40 grader. Og det der er værre.

Afrikanerne kan tåle det, siger deres kyniske og racistiske arbejdsgivere i Qatar. Landet som skal være vært for VM.

Vi taler om de mange tusinde migrantarbejdere, som er beskæftiget som sikkerhedsvagter på de mange byggerier i Qatar.

Amnesty International afslører i en rapport, som udkommer i dag, at mange sikkerhedsvagter i Qatar er udsat for tvangsarbejde. Det gælder også på projekter, som har direkte forbindelse til VM, der begynder til november.

Rapporten står i skærende kontrast til det glansbillede, FIFA og de lokale VM-værter forsøgte at tegne på sidste uges kongres i Qatars hovedstad, Doha.

I en sirupssød video forklarede FIFA, at forholdene for migrantarbejderne i Qatar er blevet markant forbedret over de seneste år, og at det også skyldes det pres, FIFA har udøvet på diktaturstatens ledere. Det vil sige emiren og hans familie. Det er dog en sandhed med modifikationer.

Den 51 sider lange Amnesty-rapport indeholder interview med 34 tidligere eller nuværende sikkerhedsvagter fra otte forskellige private firmaer i Qatar.

De fortæller, at de arbejder 12 timer om dagen, syv dage om ugen, ofte i flere måneder og i flere tilfælde endda i flere år uden en eneste fridag.

Mange er citeret for, at deres arbejdsgivere ikke ville anerkende Qatars love som tilskriver, at alle har ret til en ugentlig fridag.

Flere af sikkerhedsvagterne, som alligevel tog en fridag, har oplevet at blive trukket i løn.

Der er også sikkerhedsvagter ved migrantarbejdernes lejre i Qatar. Foto: Lars Poulsen.

- Selv om der har været fremskridt i Qatar de seneste år, viser vores efterforskning, at der stadig foregår misbrug i den private sikkerhedssektor, som kun vil vokse i forbindelse med VM. Vi oplever systematiske og strukturelle overgreb. Arbejdsgivere udnytter deres arbejdere og myndighederne i Qatar må straks gribe ind og beskytte arbejderne og samtidig straffe de mennesker som foretager misbruget, siger Stephen Cockburn, chef hos Amnesty International.

Tre af de selskaber, som indgår i rapporten, havde sikkerhedsvagter tilknyttet FIFA’s Klub-VM i Qatar i 2021 og FIFA’s Arab Cup ligeledes i 2021.

I 2020 lovede FIFA og den lokale VM-komite, at de ville gøre mere for at forbedre forholdene for migrantarbejdere, som er tilknyttet serviceområdet. Men løfterne mangler stadig at blive indfriet i sikkerhedssektoren, skriver Amnesty.

Qatar har indført love, der skal sikre, at ingen arbejder mere end 60 timer om ugen, og alle har krav på en betalt fridag hver uge. Virkeligheden er bare en anden.

29 af de 34 sikkerhedsvagter, som Amnesty har talt med, forklarer, at de arbejdede 12 timer om dagen, og 28 sagde, at de rutinemæssigt fik afslag på en ugentlig fridag. De arbejdede 84 timer om ugen.

Der arbejdes dag og nat i i Qatar for at gøre landet klar til VM. Foto: Lars Poulsen.

Milton, fra Kenya, var sikkerhedsvagt på et hotel indtil 2021. Han forlod sin bolig 06.30 og vendte tilbage kl. 20.00. Der kunne gå måneder uden en fridag.

Abdul, fra Bangladesh, virkede som sikkerhedsvagt fra 2018 til sommeren 2021. Uden en eneste fridag i de tre år.

Zeke, fra Uganda, arbejdede som vagt ved klub-VM i februar 2021. Han måtte gennemføre et ugelangt træningsforløb inden turneringen. Det var dagligt et forløb på otte timer, som kom oven i hans normale vagter.

- Forestil dig at arbejde 12 timer og så blive kørt ud til centret for at træne i otte timer. Hver aften. Jeg fik fire timers søvn om natten i den uge. De troede, vi var maskiner, siger Zeke.

I rapporten er der eksempler på, at sikkerhedsvagter er blevet trukket i løn, hvis de er blevet syge, hvis de går på toilettet, eller hvis deres tøj ikke sidder perfekt. Flere har mistet helt op til en femtedel af månedslønnen, hvis de har taget en enkelt fridag.

Og så er der racismen. Sikkerhedsvagter fra Kenya og Uganda fortæller, at de ofte fik de hårdeste vagter. Lange perioder i den stegende hede.

Afrikanerne siger i rapporten, at de bliver udsat for racisme. Foto: Lars Poulsen.

Asher, fra Kenya, siger:

- De betalte os efter nationalitet. En kenyaner fik 2.400 kroner om måneden, en philippiner 2.800 og en tuneser 3.200 kroner.

Afrikanerne blev sat til at arbejde udendørs.

Omar: - De sagde til mig, du er afrikaner, du kan arbejde i 12 timer, for du er stærk.

Musa, en sikkerhedsvagt indtil 2021:

- Sorte var altid dem, der arbejdede udenfor. Når vi sagde, vi var udsat for diskrimination, svarede de, hvad er diskrimination?

Racisme er ikke noget nyt fænomen i Qatar. En særlig udsending fra FN fastslog i en større undersøgelse fra slutningen af 2019, at racisme er særdeles udbredt hos de kommende VM-værter.

Amnesty bruger den dugfriske rapport til endnu engang at opfordre FIFA og VM-værterne til at forbedre forholdene for migrantarbejderne. Skal man tro FIFA, er det allerede sket.

Men så gælder det kun for meget få. Da Ekstra Bladet i sidste uge var i Qatar var opfattelsen hos erfarne migrantarbejdere og udenlandske fagforeningseksperter, at udviklingen går i den forkerte retning.

Manglende løn og manglende sikkerhed fylder utrolig meget. Og som noget nyt er der begyndt at udbryde strejker blandt utilfredse arbejdere, som ikke har fået løn i op til et halvt år.

