Grufuldt uheld i dansk gruppe

Danmarks kommende modstandere tog en smal udesejr i en kamp, der vil blive husket for et voldsomt uheld

Det var et skadesplaget Schweiz-mandskab, der lørdag eftermiddag indledte deres jagt på en EM-plads på udebane i Tbilisi mod Georgien. Efter en sløv første halvleg fik Schweiz styr på sagerne efter pausen og sikrede sig en 2-0-sejr på mål af Steven Zuber og Denis Zakaria.

En ellers chancefattig første halvleg fik et dramatisk højdepunkt, da den schweiziske midterforsvarer Fabian Schär og Georgien-backen Jermal Tabidze stødte hovederne sammen.

Fabian Schär var helt livløs efter det uhyggelige sammenstød med Jermal Tabidze. Foto: Ritzau Scanpix.

Fabian Schär gik ud som et lys, og faldt livløs til jorden. Der blev hurtig kaldt på lægestaben, som sikrede at Schweiz-stopperen ikke slugte sin tunge efter sammenstødet.

Jermal Tabidze var også noget medtaget efter uheldet måtte bindes ind i en kæmpe bandage, før han kunne spille videre. Efter flere minutters behandling kom begge spillere på benene igen og spillede videre.

Der skulle noget af forbinding til at lappe Tabidze sammen, efter sammenstødet med Fabian Schär. Foto: Ritzau Scanpix.

På trods af den sikre sejr, var det ikke et sprudlende Schweiz-mandskab, der gik på banen i den georgiske hovedstad. Fra den danske landshold-lejr i St. Gallen, kunne de danske drenge se det kommende modstanderhold, som havde svært ved at spille sig frem til store muligheder mod et upåagtet georgisk mandskab, der skiftede Randers-profilen Saba Lobjanidze på banen i anden halvleg. Indtil den første scoring var schweizernes bedste mulighed et afrettet frispark fra AC Milan backen Ricardo Rodriguez.

Georgien var i flere tæt på at tage føringen. Den største chance kom efter et hjørnespark kort inden i anden halvleg, men hovedstødet blev reddet på stregen.

Det var som om, at de georgiske chancer var et 'wake up call' for schweizerne, der satte sig fuldstændig på spillet i anden halvleg.

Det første mål blev scoret efter en lang bold, der blev lagt flot af for fødderne af Stuttgart-spilleren Steven Zuber, som udplacerede den georgiske keeper med en præcis indersideafslutning.

Gæsterne lukkede kampen mod det dårligt forsvarende hjemmehold, da Gladbach-profilen Denis Zakaria sparkede en ripost i nettet ti minutter før tid.

Schweiz lægger sig dermed i spidsen af Danmarks pulje, inden de hjemme i Basel tager i mod Åge Hareides tropper.

Kampen sparkes i gang tirsdag aften klokken 20.45.

