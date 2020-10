Gyser næsten ovre: 1,8 procent fra drømmeland

Danmark mangler lige det allersidste for at kunne blive topseedet, når der trækkes lod til VM-kvalifikationsgrupperne

De mange sejre - senest mod England og Island - kommer ikke kun Danmark til gode på den kort bane.

Danmark er nemlig kun et museskridt fra at være med i de topseededes klub, når der trækkes lod til VM-kvalifikationsgrupperne.

55 hold skal fordeles i ti grupper i starten af december, og seedningen sker på baggrund af verdensranglisten, som Danmark ligger pænt til på. Faktisk er Kasper Hjulmands tropper nummer otte i Europa, skriver football-ranking.com.

18. november ligger seedningerne helt fast.

Danmark er efter beregningerne fra den kroatiske økonomiprofessor og data-nørd Tomislav Globen 98,2 procent sikker på at havne i første lag, og det bakkes op af ESPN's ranking-ekspert Dale Johnson, der regner Danmark som sikker deltager i det fine selskab.

Lige nu står slagsmålet om at komme ind i varmen især mellem Holland og Schweiz, og her spillede begge uafgjort i seneste runde, så spændingen er intakt - dog med Holland i førersædet.

I VM-kvalifikationen går de ti gruppevindere direkte til VM, mens toerne skal ud i et slutspil sammen med to hold, der kvalificerer sig via Nations League.

Kun tre af de hold får adgang til VM, så en topseedning nu kan blive guld værd i det lange løb.

I november venter tre kampe for Danmark: Venskabskamp mod Sverige og så to Nations League-opgør mod Island og Belgien. Sidste kamp 18. november kunne blive en gruppefinale på belgisk grund.

Skulle Danmark på sensationel vis vinde gruppen, står den på Nations League-slutspil med de tre andre gruppevindere fra øverste lag i efteråret 2021.

Med sejren over England står det også klart, at Danmark ikke kan rykke ned fra øverste lag, da Island er distanceret med syv point med to runder igen.

