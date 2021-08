Håber magien fortsætter

Efter en magisk fodboldsommer, hvor det meste af nationen gik amok i kollektiv eufori over fodboldlandsholdets bedrifter ved EM, er det blevet hverdag igen.

Også på landsholdet, hvor det nu handler om at sikre billetten til næste vinters VM-slutrunde i udskældte Qatar.

Men hvis det står til Christian Nørgaard, så bliver sommerens champagnebold ikke udskiftet med hverdagsgrå leverpostej lige med det første.

Christian Nørgaard stillede op til spørgsmål i landsholdslejren mandag. Foto: Lars Poulsen

Han håber, at spillere og fans kan ride videre på den bølge af begejstring, som rev de fleste danskere med henover sommeren.

- Jeg håber, at det ikke bliver hverdag igen, men at vi rider videre på den bølge med fantastisk stemning, gode kampe og flotte mål, siger han.

- Landsholdet fik en form for renæssance under EM. Det kunne vi også mærke, og det var helt magisk. Jeg håber, at vi kan bygge videre på det, for alle omkring landsholdet, både spillerne og i staben, vil gøre alt for, at danskerne stadig kan samle sig omkring holdet.

Og intet er bedre brændstof for begejstring end sejre, og den første må meget gerne komme i onsdagens hjemmekamp mod Skotland.

- Vi gjorde et rigtig godt stykke arbejde i de første tre kvalkampe, Vi tænker ikke længere end den første kamp mod skotterne Men vi ved godt, at hvis vi vinder den, så ser det rigtig godt ud.

Godt ser det også ud i Brentford, hvor Christian Nørgaard og de andre danskere har fået en kanonstart på livet i Premier League under Thomas Franks ledelse.

Her er det blevet til tre kampe uden nederlag, og særligt premieresejren mod Arsenal lunede gevaldigt.

- Jeg har nydt det. Vi har skullet vænne os til det hele, for det et andet setup, end vi er vant til. Spillemæssigt skal vi nok lige vænne os til det hele, men så tror jeg også, vi kommer til at se et Brentford-hold, der måske spiller lidt mere med bolden, end vi har set i de første kampe. Men det var vigtigt at komme godt i gang pointmæssigt. Og det har vi gjort.

Christian Nørgaard fejrer sin scoring mod Arsenal. Foto: Ritzau Scanpix

Mod Arsenal scorede Christian Nørgaard tilmed et af sine særdeles sjældne mål, da han pandede den afgørende 2-0-scoring i netmaskerne.

Et mål, der er blevet genset et par gange siden.

- Jeg har nok set det en gang eller to, men jeg har jo også god tid til det, for jeg scorer jo ikke så mange mål, siger han han om den første Premiere League-kasse.

- Det er en oplevelse, som det er meget svært at beskrive, men det er sådan et moment, man drømmer om og kæmper for hver evigt eneste dag. De er så sjældne og i så kort tid, så det er med at nyde dem, mens de er der. Og det gjorde jeg i hvert fald også.

