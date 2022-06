Håber på mediers hjælp før Danmark-brag

Der er et topbrag i Danmarks gruppe i Nations League, når Kasper Hjulmands tropper gæster Østrig mandag aften.

Begge hold vandt deres første kamp i gruppen - Danmark over Frankrig, Østrig over Kroatien - og topper derfor gruppen med tre point hver især.

Men billetsalget til kampen afspejler ikke ligefrem, at der er tale om et topbrag. Ifølge østrigske medier har blot 15.000 personer sikret sig en plads på Ernst Happel Stadion, hvor der er plads til godt 50.000 personer.

Og det får Østrigs landstræner, Ralf Rangnick, til at håbe på lidt hjælp fra de østrigske medier.

- I kunne måske hjælpe med jeres nyhedsdækning her, så der kan skabes noget eufori, lyder den kække bemærkning fra Ralf Rangnick ifølge Laola1, inden han tilføjer:

- Jeg håber, at der vil komme mange tilskuere, som vil have en positiv indflydelse. Jeg ved, at når stadion kun er halv fyldt, er det mindre sjovt. Det er vigtigt at have et fyldt stadion mod hold som Frankrig og Danmark. Det er i alles interesse.

Lader sig ikke rive med

Mens den østrigske landstræner håber, at medierne kan være med til at skabe noget eufori, lader det østrigske mandskab sig dog ikke rive med af deres flotte 3-0 sejr over Kroatien.

- Det er godt for selvtilliden at kunne spille sådan en kamp mod en så stærk modstander. Resultatet lyder fantastisk, men for mig var det meget vigtigere, hvordan vi præsterede efter formationsskiftet (i første halvleg, red.), og hvordan holdet præsterede generelt.

- Til sidst var sejren ingen tilfældighed, og holdet fortjente absolut dette resultat takket være en stærk time. Vi så dog også, at det kunne have været 1-0 eller 2-0 til Kroatien i begyndelsen. Så der er ingen grund til at være euforisk, siger Ralf Rangnick ifølge Laola1.

Danmark og Østrig mødes mandag klokken 20.45 på Ernst Happel Stadion.

