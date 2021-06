Håber på russiske svinestreger

Kun tre kroner og 10 ører skiller toppen i Ekstra Bladets bettingprogram '1000 på spil' forud for dagens kampe

Maya Westander: 1245,80. Benjamin Leander: 1248,90. En forskel på sølle tre kroner.

Ekstra Bladets amatørbetter haler grundigt ind på spileksperten Benjamin Leander fra SpilXperten.

Det afskrækker imidlertid ikke Benjamin fra at satse højt på aftenens kampe. Her sætter han blandt andet 50 kroner på, at Ruslands Roman Zobnin får kort i kampen mod Danmark.

‘Han er ligesom vores Thomas Delaney eller Pierre-Emile Højbjerg. Han kan lidt af hvert. Der er både nogle albuer i ansigtet, der er at træde ned i hælen, der er lidt underløb af en modspiller. Han har hele svinerepertoiret.’

Se eksperternes bets i videoen herover.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.